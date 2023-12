Orihuela’s Departments of Culture and Tourism have arranged a Christmas programme of activities for both adults and children across the municipality which includes concerts, children’s theatres, crafts, Pilates, watersports and skating.

The activities got underway last week and will continue until 5 January when they will close following the 3 Kings Parades in Orihuela City and Orihuela Costa.

The Councilor for Culture, Gonzalo Montoya, spoke of the extensive programme, “From the council we have wanted to make a great effort to offer a wide, complete and varied program of Christmas activities in order to “That they reach all audiences, especially the little ones, so that we can all enjoy a wonderful Christmas in Orihuela.”

The activities taking place on the coast include:

21 DECEMBER

Crafts workshop (12 years +) 17:00 – 19:30 H , (Explanada de Playa Flamenca)

22 DECEMBER

Santa Claus Parade, c/ Nicolás de Busy to Cen. Zenia Boulevard Commercial (Reception in Zenia Boulevard) 5:00 p.m.

Crafts workshop (12 years +) 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Explanada de Playa Flamenca)

DECEMBER 23

Winter Beach (surfing, paddle surfing and pilates) 9:00 – 12:00 H

10-11am Surfing Cala Cerrada, 11-12am Paddleboard Playa de la Caleta, 12-1pm Pilates Playa de la Caleta.

Ice Rink 10:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00 H (Esplanade of Playa Flamenca)

Craft workshops (12 years +) 11:00 – 14:00 H (Explanada de Playa Flamenca)

DECEMBER 25

Charanga marching band through the streets of Cala Bosque 11:00 H (Cala Bosque)

DACAPO live music Concert 11:00 H (La Zenia Beach)

26 DECEMBER

Workshop – design your board game (12 years +) 10:00 – 11:30 H (Alameda del Mar Civic Centre)

Game Show (12 years +) 11:00 – 13:00 / 17:00 – 19:00 H (Expl. Playa Flamenca)

DECEMBER 27

Winter Beach (surfing, paddle surfing and yoga) 9:00 – 12:00 H

10-11am Surfing Cala Cerrada, 11-12am Paddleboard Playa de la Caleta, 12-1pm Pilates Playa de la Caleta.

Workshop – design your board game (12 years+) 10:00 – 11:30 H (Alameda del Mar Civic Centre)

Children’s workshops 10:30 H (Explanada de Playa Flamenca)

Skating classes (inline) (12 years +) 11:00 – 13:00 H (Explanada de Playa Flamenca)

Ceramic workshop (12 years +) 11:30 – 14:00 H (Alameda del Mar Civic Centre)

Movie “There is only one Father” (all audiences) 6:30 p.m. (Playa Flamenca Town Hall)

DECEMBER 28

Winter Beach (surfing, paddle surfing and yoga) 9:00 – 12:00 H Orihuela Costa

10-11am Surfing Cala Cerrada, 11-12am Paddleboard Playa de la Caleta, 12-1pm Pilates Playa de la Caleta.

Workshop design your board game (12 years +) 10:00 – 13:00 H (Alameda del Mar Civic Centre)

Skating classes (inline) (12 years +) 11:00 – 13:00 H (Explanada de Playa Flamenca)

Ceramic workshop (12 years +) 11:30 – 14:00 H (Alameda del Mar Civic Centre)

Movie “Canta 2” (all audiences) 6:30 p.m. (Playa Flamenca Town Hall)

29 DECEMBER

Winter Beach (surfing, paddle surfing and yoga) 9:00 – 12:00 H Orihuela Costa

10-11am Surfing Cala Cerrada, 11-12am Paddleboard Playa de la Caleta, 12-1pm Pilates Playa de la Caleta.

Workshop design your board game (12 years +) 10:00 – 13:00 H (Alameda del Mar Civic Centre)

Skating classes (inline) (12 years +) 11:00 – 13:00 H (Explanada de Playa Flamenca)

Ceramic workshop (12 years +) 11:30 – 14:00 H (Alameda del Mar Civic Centre)

30 DECEMBER

Winter Beach (surfing, paddle surfing and yoga) 9:00 – 12:00 H Orihuela Costa

10-11am Surfing Cala Cerrada, 11-12am Paddleboard Playa de la Caleta, 12-1pm Pilates Playa de la Caleta.

31 DECEMBER

Childrens New Year Party 11:00 – 12:00 H (Explanada de Playa Flamenca)

5 JANUARY

3 Kings Parade 17:00 Orihuela Costa 18:30 H Orihuela Costa, from Town hall to Zenia Boulevard