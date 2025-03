La garde civile d’Alicante arrête un couple responsable d’un vol violent et d’un incendie de voiture

Anglais Espagnol Néerlandais Allemand Norvégien Bokmål Polonais Suédois

La Guardia Civil de la région de Murcie a mené une opération appelée « Esfumados » à Fortuna, visant à clarifier un vol violent survenu dans une zone montagneuse de la commune.

L’opération a conduit à l’arrestation de deux criminels dangereux, accusés des crimes de vol avec violence et intimidation, agression, incendie criminel et fraude.

L’enquête a débuté lorsque la Guardia Civil a été alertée par un véhicule en feu trouvé dans une zone isolée de Fortuna. Après que les pompiers aient éteint les flammes, il a été déterminé que l’incendie avait été allumé intentionnellement.

Lors de l’enquête sur cet incident, la Guardia Civil de Fortuna a reçu un signalement d’un résident d’Alicante qui affirmait avoir été victime d’un vol violent.

Les attaquants l’ont laissé dans une zone montagneuse et se sont échappés avec son véhicule, qui a ensuite été retrouvé brûlé à Fortuna.

L’enquête a révélé la chronologie des événements. La victime se trouvait dans un lieu de loisirs à Alicante lorsqu’elle a parlé à deux hommes et accepté de les conduire chez eux.

Ils ont accédé à son compte bancaire en ligne à l’aide de son empreinte digitale.

Une fois dans la commune de Fortuna, les auteurs l’ont dirigé vers une zone montagneuse isolée, où ils l’ont battu violemment, lui ont volé 700 euros et un téléphone portable.

Alors que la victime était désorientée, ils ont utilisé son empreinte digitale pour déverrouiller son application bancaire en ligne et ont effectué plusieurs virements.

La victime, blessée, s’est rendue à la ville et a demandé de l’aide. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital Morales Meseguer de Murcie, où elle a été hospitalisée pour la nuit.

Les enquêteurs de la Guardia Civil ont récupéré des images des caméras de sécurité du lieu de loisirs à Alicante et ont identifié deux individus correspondant à la description physique des suspects.

Sur la base de ces indices et d’autres éléments de preuve collectés, les identités des attaquants ont été déterminées. Il s’agissait de deux résidents de Fortuna, qui semblaient être disparus.

Après près de deux mois d’enquête, l’opération « Esfumados » a abouti à l’arrestation de deux hommes, âgés de 24 et 33 ans, accusés par la Guardia Civil des crimes de vol avec violence et intimidation, agression, incendie criminel et fraude.

