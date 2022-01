Covid cases hits 3,586 in the 14 days period December 27-January 9, with Torrevieja reporting 1,709 cases.

Pilar de la Horadada report 431 cases, Guardamar 347, Orihuela Costa 306, Rojales 274, San Miguel 200, San Fulgencio 130, Formentera 83, Benijofar 69 and Los Montesinos 37.

“The data provided by Public Health, from December 27 to January 9 in Los Montesinos is 37 new cases.

“Let’s continue maintaining the vaccination, mask and hygiene measures,” said Los Montesinos mayor Jose Manuel Butron.