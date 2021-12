The last coronavirus data update of the year leaves new infections in 382 Valencian municipalities, and two of them, Valencia and Alicante, exceed more than a thousand .

In Valencia there are 3,781 new positives, and in Alicante, 1,204. Elche has registered 899 new cases; Castelló de la Plana, 709; Gandia, 607; Sagunt, 407; Torrent, 384; Alcoi, 361; Elda, 313; Benidorm, 289; Sant Vicent del Raspeig, 287; Vila-real, 272; Dénia, 257; Paiporta, 237; Mislata, 229; Paterna, 213 and Torrevieja, 206.

Under 200 cases are Burriana (197), Alaquàs (194), Petrer and Villena (192); Xirivella (187), Ontinyent (174), Almassora (173), Orihuela (172), Aldaia (169), Xàbia (167), Manises and Oliva (162); Picassent (157), Quart de Poblet (153) and Santa Pola (151).

In addition, there are 146 new infections in Requena; 144 in Benicàssim and Ibi; 143 in Tavernes de la Valldigna, 139 in Sueca, 135 in Vinaròs, 133 in Algemesí and Novelda; 129 in Xàtiva, 126 in Vila Joiosa, 123 in Alzira, 122 in Riba-roja de Túria, 118 in Burjassot, 116 in Utiel, 115 in Godella, 113 in Mutxamel, 111 in Catarroja, 109 in Alboraia, 104 in Bétera and the Vall d’Uixó, 103 in Onda and 101 in Carcaixent and Monòver.

Cullera has detected 92 cases; la Nucia, 87; Ayora and Nules, 86; Benicarló, 84; Moncada, 83; Altea, 82; Eliana, 79; Alcora, 78; Crevillent, 77; Pego, 75; Massamagrell and Sant Joan d’Alacant, 74; Alginet, el Campello y Puçol, 73 and Alfafar, 72.

Albal, Banyeres de Mariola, Calp, La Pobla de Vallbona and Pilar de la Horadada have added 67 infections; Channels, 64; Aspe, 63; Almoradí, Benifaió, Buñol, l’Alfàs del Pi and Teulada, 62; Llíria and Montserrat, 58; Pinós and Meliana, 57; Ondara, 55; Bellreguard, 54; l’Alcúdia, 53; Chiva, 52 and Turís, 51.

There are 49 new positives in Cocentaina, Guardamar del Segura, La Pobla de Farnals and Pedreguer; 47 in Benaguasil; 46 in Carlet and Muro de Alcoy; 45 in Alberic and Picanya; 44 in Alcàsser and Benetússer; 43 in Castelló de Rugat and Rafelbunyol; 42 in Almussafes and Castalla; 41 in the Olleria; 40 in Jijona; 39 in Benissa, Onil, San Miguel de Salinas and Silla; 38 in the Verger and Tavernes Blanques; 37 in Albalat dels Sorells, Almenara and Vall d’Alba; Almàssera, Orba and Segorbe; 35 in Ador, Oropesa and Vilamarxant; 34 in Sedaví; 32 in Albatera, the Puig de Santa Maria, Faura and Foios; 31 in Betxí and 30 in Albaida, Callosa d’en Sarrià, Castellón and Cheste.

Rocafort has detected 29 positives; Peñíscola, 28; Callosa de Segura and Sax, 26; l’Alcúdia de Crespins, Moncofa y Xeraco, 25; Gata de Gorgos y Redován, 23; Canet d’en Berenguer y Massanassa, 22; Dolores y Rojales, 21 and Benigànim, Borriol and Enguera, 20.

In Biar, Llutxent, Polop, Sant Mateu and Villar del Arzobispo there are 19 cases; in Daimús, Monforte del Cid and Navarrés, 18; in Albuixech, Catadau, la Vilavella and Traiguera, 17; in August, Artana, Chella, Cox, Finestrat, the Font d’En Carròs and Nàquera, 16 and in Aielo de Malferit, Alcalà de Xivert, Benirredrà, Museros, Torreblanca and Vallada.

Anna, Cañada, Guadassuar, les Alqueries, Miramar, Moixent and San Fulgencio have had 14 positives; Altura, Rafal and San Antonio de Benagéber, 13; the Genovés, the Pobla Llarga, Morella and Vilallonga, 12; Bocairent, Bonrepòs and Mirambell, Montroi and Vinalesa, 11 and Barx and Càrcer, 10.

Bigastro, Catral and Forcall have detected 9 cases; Benifairó de les Valls, Chelva, el Real de Gandia, Favara, Gilet, la Llosa de Ranes, Llombai, Massalfassar, Pedralba, Quartell y Xeresa, ocho y Agullent, Albalat de la Ribera, Barxeta, Benifairó de la Valldigna, Benijófar, Caudete de las Fuentes, Piles, Quatretonda and Vilafranca, seven.

There are 6 positives in Beniarjó, Benilloba, Benimodo, Fortaleny, la Romana, the Caves of Vinromà, Rafelcofer, Real, Ribesalbes, Sollana, Venta del Moro and Xilxes and 5 in Alfara del Patriarca, Alfondeguilla, Algueña, Almoines, Benejúzar, Beniarbeig, Benidoleig, Estivella, Jacarilla, Jérica, l’Orxa, la Pobla Tornesa, la Vall de Laguar, Riola, Salinas.

Albalat dels Tarongers, Alcalalí, Algorfa, Antella, Benicull de Júcar, Cabanes, Càlig, Formentera del Segura, Gavarda, Godelleta, l’Alqueria de la Comtessa, la Font de la Figuera, Llanera de Ranes, Loriguilla, Macastre, Novetlè, Potries , Sant Joan de Moró and Simat de la Valldigna have 4 more cases.

There are 3 more positives in Albocàsser, Alborache, Alfarrasí, Atzeneta del Maestrat, Benillup, Bicorp, Bugarra, Catí, Cofrentes, el Poble Nou de Benitatxell, Granja de Rocamora, Jarafuel, la Granja de la Costera, Llíber, Manuel, Marines, Montitxelvo , Petrés, Quart de les Valls, Rossell, Rotglà i Corberà, Salem, Suera, Titaguas, Vall de Almonacid, Vilafamés and Vilanova d’Alcolea.

Ademuz, Alfara de la Baronia, Alfarp, Algar de Palancia, Algímia d’Alfara, Benavites, Benferri, Beniparrell, Benlloc, Busot, Camporrobles, Casinos, Corbera, Cortes de Arenoso, el Ràfol d’Almúnia, Emperador, Fontanars dels Alforins, Atzúbia, Ènova, La Jana, La Pobla del Duc, La Salzadella, Llaurí, Los Montesinos, Montanejos, Montaverner, Palmera, Planes, Sant Jordi, Serra, Sumacàrcer, Tàrbena, Teresa, Tormos, Tuéjar, Vistabella del Maestrat , Xaló and Yátova have detected 2 cases.

There is 1 more positive in Aigües, Alcàntera de Júquer, Alcublas, Alcudia de Veo, Almedíjar, Aras de los Olmos, Atzeneta d’Albaida, Barracas, Bèlgida, Bellús, Benasau, Benassal, Benigembla, Benimantell, Benimeli, Benissanó, Benissoda, Castell de Castells, Chera, Chóvar, Cinctorres, Daya Nueva, Dos Aguas, el Camp de Mirra, el Fondó de les Neus, el Palomar, els Poblets, Figueroles, Gátova, l’Alqueria d’Asnar, la Llosa, la Mata de Morella , Torre d’En Besora, les Useres, Llocnou de Sant Jeroni, Llucena, Millares, Murla, Olocau, Quesa, Ráfol de Salem, Sagra, San Rafael del Río, Sanet y Negrals, Sant Joanet, Santa Magdalena de Pulpis, Teresa de Cofrentes, Tibi, Torres Torres, Tous, Vall de Gallinera and Villanueva de Viver.