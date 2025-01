English Español

Orihuela Costa steht kurz davor, ein hochmodernes Privatkrankenhaus in Lomas de Cabo Roig zu eröffnen. Dieser Schritt wurde am Donnerstag offiziell von Bürgermeister Pepe Vegara bestätigt. Diese Ankündigung erfolgt über ein Jahr, nachdem Berichte aufgetaucht sind, dass Ribera Salud Interesse daran hat, in der Region eine große Gesundheitseinrichtung zu errichten.

Gespräche zwischen dem Unternehmen und dem Stadtrat von Orihuela haben zu Plänen geführt, eine öffentliche Konzession auszuschreiben. Das Krankenhaus soll von dem Unternehmen gebaut werden, das die günstigsten finanziellen Bedingungen bietet.

STRATEGISCHE LAGE

Das ausgewiesene Grundstück, bekannt als EQ-1-Grundstück, erstreckt sich über ungefähr 33.000 Quadratmeter. Es befindet sich in Lomas de Cabo Roig und grenzt im Westen an die Calle Cabo Turiñán und im Osten an die Autobahn AP-7. Laut Stadtplanungsrat Matías Ruiz ist die städtebauliche Klassifizierung des Geländes bereits mit der Nutzung im Gesundheitswesen vereinbar, was einen reibungsloseren Übergang zum Bau gewährleistet. Die große Fläche bietet ausreichend Parkmöglichkeiten und zusätzliche Einrichtungen und ist somit ein idealer Standort für das Projekt.

NEUE PRIORITÄTEN FÜR DAS GRUNDSTÜCK EQ-1

Das Grundstück EQ-1 war in der Vergangenheit Gegenstand mehrerer Vorschläge. Im Oktober 2022 kündigte der Stadtrat Pläne an, auf dem Gelände einen Ökopark zu errichten. Diese Entscheidung stieß jedoch aufgrund der Nähe zu Wohngebieten auf erheblichen Widerstand der Anwohner. Der Rat gab das Ökoparkprojekt schließlich auf und entschied sich stattdessen dafür, das Land für umfangreichere öffentliche Einrichtungen umzunutzen. Während in den ersten Diskussionen nie ein Krankenhaus erwähnt wurde, wurde die Umstellung auf die Gesundheitsinfrastruktur von der Verwaltung positiv aufgenommen.

PROJEKTDETAILS NOCH NICHT BEKANNT GEGEBEN

Wichtige Einzelheiten des Projekts bleiben unter Verschluss. Bürgermeister Vegara und Stadtrat Ruiz haben weder die Konzessionsdauer, die Mindestgebühr, die das ausgewählte Unternehmen zahlen muss, noch die spezifischen Einrichtungen, die das Krankenhaus umfassen wird, bekannt gegeben. Diese Einzelheiten werden voraussichtlich in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführt, wenn sie auf der offiziellen Vertragsplattform veröffentlicht werden.

Trotz des Mangels an veröffentlichten Informationen bestätigte Bürgermeister Vegara, dass das geplante Krankenhaus eine Investition von über 10 Millionen Euro erfordern würde. Der Vorschlag von Ribera Salud ist Berichten zufolge gründlich und wettbewerbsfähig, wobei das Unternehmen vorsichtig ist, wenn es darum geht, Informationen preiszugeben, die seine Position während des Bieterverfahrens beeinflussen könnten.

WIRTSCHAFTLICHE UND BESCHÄFTIGUNGSAUSWIRKUNGEN

Das Krankenhausprojekt wird voraussichtlich erhebliche wirtschaftliche Vorteile für Orihuela Costa bringen. Laut Angaben von Gemeindevertretern wird die neue Einrichtung etwa 300 direkte und mehr als 1.000 indirekte Arbeitsplätze schaffen. Dies steht im Einklang mit der umfassenderen Expansionsstrategie von Ribera Salud, die die Verwaltung von vier Krankenhäusern und 40 Kliniken in Alicante und Murcia umfasst, darunter eine in Ciudad Quesada in Vega Baja.

HERAUSFORDERUNGEN IM ÖFFENTLICHEN GESUNDHEITSWESEN BEWÄLTIGUNG

Orihuela Costa ist seit langem auf öffentliche Gesundheitsdienste angewiesen, wobei das Krankenhaus von Torrevieja als wichtigster Bezugspunkt dient. Die wachsende Bevölkerung der Region, die im Sommer anschwillt und eine steigende Zahl von ständigen Einwohnern umfasst – viele davon ausländische Rentner – hat jedoch die vorhandenen Gesundheitsressourcen zunehmend belastet. Das private Krankenhaus zielt darauf ab, diesen Druck zu verringern, indem es zusätzliche Gesundheitsoptionen für Einwohner und Besucher bietet.

ERWEITERUNG UND INITIATIVEN IM ÖFFENTLICHEN GESUNDHEITSWESEN

Die Ankündigung des privaten Krankenhauses überschattet nicht die laufenden Bemühungen, ein zweites öffentliches Gesundheitszentrum in Orihuela Costa zu errichten. Bürgermeister Vegara setzt sich aktiv dafür ein, dass die Generalitat eine öffentliche Gesundheitseinrichtung auf Gemeindeland in La Ciñuelica genehmigt.

Während die Regionalregierung noch nicht zugestimmt hat, erwägt der Stadtrat, das Projekt unabhängig zu finanzieren. Unterdessen bleiben die Pläne zur Erweiterung des Gesundheitszentrums Aguamarina ungewiss, da die Eignung des vorgeschlagenen Gemeindelandes derzeit geprüft wird.

EIN SCHRITT RICHTUNG ENTWICKLUNG DES GESUNDHEITSWESENS

Die Entscheidung, ein privates Krankenhaus in Lomas de Cabo Roig zu bauen, spiegelt Orihuela Costas Engagement für die Weiterentwicklung der Gesundheitsinfrastruktur als Reaktion auf sein demografisches Wachstum wider. Während das Projekt Ribera Salud voranschreitet, wartet die Gemeinde gespannt auf weitere Einzelheiten und ist zuversichtlich, dass diese Initiative sowohl die Gesundheitsversorgung der Region verbessern als auch ihre wirtschaftliche Vitalität steigern wird.

