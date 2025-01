This post is also available in: English Español Français Deutsch polski

Orihuela Costa står inför att få ett toppmodernt privat sjukhus i Lomas de Cabo Roig, ett steg som bekräftades officiellt av borgmästare Pepe Vegara på torsdagen. Detta tillkännagivande kommer mer än ett år efter att rapporter om Ribera Saluds intresse att etablera en stor vårdinrättning i regionen började cirkulera.

Diskussioner mellan företaget och Orihuela kommunfullmäktige har lett till planer på att anordna en offentlig upphandling, där sjukhuset byggs av det företag som erbjuder de mest fördelaktiga ekonomiska villkoren.

STRATEGISK PLACERING

Den utpekade platsen, känd som EQ-1 tomten, omfattar cirka 33 000 kvadratmeter. Den ligger i Lomas de Cabo Roig, begränsad av Calle Cabo Turiñán i väster och motorvägen AP-7 i öster. Enligt stadsplaneringsråd Matías Ruiz är platsens stadsplanering redan kompatibel med vårdanvändning, vilket gör övergången till byggnation smidigare. Den stora ytan ger gott om parkeringsmöjligheter och ytterligare faciliteter, vilket gör det till en idealisk plats för projektet.

FÖRÄNDRING AV PRIORITERINGAR FÖR EQ-1 TOMTEN

EQ-1 tomten har varit föremål för flera förslag tidigare. I oktober 2022 tillkännagav kommunfullmäktige planer på att etablera en ekopark på platsen. Detta beslut mötte dock stort motstånd från de lokala invånarna på grund av dess närhet till bostadsområden. Kommunen övergav så småningom ekoparksprojektet och valde istället att omvandla marken för mer expansiva offentliga faciliteter. Även om de första diskussionerna aldrig nämnde ett sjukhus, har skiftet till hälsoinfrastruktur mottagits positivt av administrationen.

PROJEKTDETALJER ÄR ÄNNU EJ OFFENTLIGT TILLKÄNNAGIVNA

Nyckelspecifikationer för projektet hålls fortfarande hemliga. Borgmästare Vegara och rådman Ruiz har inte avslöjat koncessionsperioden, minimibeloppet som det valda företaget måste betala, eller de specifika faciliteterna som sjukhuset kommer att inkludera. Dessa detaljer förväntas bli offentliggjorda i upphandlingsdokumentationen när den publiceras på den officiella upphandlingsplattformen.

Trots bristen på offentliggjord information bekräftade borgmästare Vegara att det föreslagna sjukhuset kommer att kräva en investering som överstiger 10 miljoner euro. Ribera Saluds förslag uppges vara grundligt och konkurrensutsatt, och företaget är försiktigt med att avslöja information som kan påverka dess position under upphandlingsprocessen.

EKONOMISK OCH ARBETSMARKNADSMÄSSIG PÅVERKAN

Sjukhusprojektet förväntas ge betydande ekonomiska fördelar för Orihuela Costa. Enligt kommunala tjänstemän kommer den nya anläggningen att skapa cirka 300 direkta jobb och mer än 1 000 indirekta jobb. Detta är i linje med Ribera Saluds bredare expansionsstrategi, som inkluderar förvaltning av fyra sjukhus och 40 kliniker i Alicante och Murcia, inklusive en i Vega Bajas Ciudad Quesada.

ADRESSERA PUBLIK HÄLSA UTMANINGAR

Orihuela Costa har länge varit beroende av offentliga hälsotjänster, där Torrevieja sjukhus fungerar som huvudreferens. Men regionens växande befolkning, som ökar under sommaren och inkluderar ett växande antal permanenta invånare—många av dem utländska pensionärer—har lagt allt större press på de befintliga vårdresurserna. Det privata sjukhuset syftar till att lindra detta tryck genom att erbjuda ytterligare vårdalternativ för både invånare och besökare.

EXPANSION OCH OFFENTLIGA HÄLSOINITIATIV

Tillkännagivandet om det privata sjukhuset överskuggar inte pågående ansträngningar för att etablera ett andra offentligt hälsocenter i Orihuela Costa. Borgmästare Vegara lobbar aktivt för att Generalitat ska godkänna en offentlig hälsovårdsanläggning på kommunal mark i La Ciñuelica.

Även om den regionala regeringen ännu inte har godkänt detta, överväger kommunfullmäktige att finansiera projektet självständigt. Under tiden är planer på att utöka Aguamarina hälsocenter osäkra, eftersom lämpligheten av den föreslagna kommunala marken nu utvärderas.

ETT STEG MOT VÅRDENS EVOLUTION

Beslutet att bygga ett privat sjukhus i Lomas de Cabo Roig återspeglar Orihuela Costas engagemang för att utveckla vårdinfrastrukturen som svar på den demografiska tillväxten. När Ribera Saluds projekt fortskrider väntar samhället ivrigt på ytterligare detaljer, och är övertygade om att denna satsning kommer att förbättra både regionens vårdresurser och dess ekonomiska vitalitet.

