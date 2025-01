This post is also available in: English Español Nederlands Français Deutsch polski Svenska

Orihuela Costa er klar til å få et toppmoderne privat sykehus i Lomas de Cabo Roig, en beslutning som ble offisielt bekreftet av ordfører Pepe Vegara på torsdag. Denne kunngjøringen kommer mer enn et år etter at det ble rapportert om Ribera Saluds interesse for å etablere en stor helseinstitusjon i regionen.

Diskusjoner mellom selskapet og Orihuela bystyre har resultert i planer om å lyse ut en offentlig anbudskonkurranse, der sykehuset skal bygges av det selskapet som tilbyr de mest fordelaktige økonomiske vilkårene.

STRATEGISK BELIGGENHET

Den utpekte tomten, kjent som EQ-1 tomten, dekker et område på omtrent 33 000 kvadratmeter. Den ligger i Lomas de Cabo Roig, avgrenset av Calle Cabo Turiñán i vest og motorveien AP-7 i øst. Ifølge byråd Matías Ruiz for byutvikling, er tomtens urbane klassifisering allerede kompatibel med helsebruk, noe som sikrer en smidigere overgang til byggingen. Det store området gir rikelig med parkeringsplasser og ekstra fasiliteter, noe som gjør det til et ideelt sted for prosjektet.

ENDETELSE PRIORITERINGER FOR EQ-1 TOMTEN

EQ-1 tomten har vært gjenstand for flere forslag tidligere. I oktober 2022 kunngjorde bystyret planer om å etablere en økopark på tomten. Denne avgjørelsen møtte imidlertid betydelig motstand fra lokalbefolkningen på grunn av nærhet til boligområder. Bystyret droppet til slutt økoparkprosjektet og valgte i stedet å omdisponere området for større offentlige fasiliteter. Selv om de første diskusjonene aldri nevnte et sykehus, har skiftet til helseinfrastruktur blitt positivt mottatt av administrasjonen.

PROSJEKTBESKRIVELSE ER FORTSATT UNDER KONFIDENSIALITET

Viktige detaljer om prosjektet er fortsatt under konfidensialitet. Ordfører Vegara og byråd Ruiz har ikke offentliggjort konstitusjonsperioden, det minste beløpet det valgte selskapet må betale, eller de spesifikke fasilitetene sykehuset vil inkludere. Disse detaljene forventes å bli lagt frem i anbudsdokumentasjonen når de blir publisert på den offisielle kontraktsplattformen.

Til tross for mangel på offentlig informasjon, bekreftet ordfører Vegara at det foreslåtte sykehuset vil kreve en investering på mer enn 10 millioner euro. Ribera Saluds forslag er angivelig grundig og konkurransedyktig, og selskapet er forsiktig med å avsløre informasjon som kan påvirke deres posisjon under anbudsrunden.

Ordfører i Orihuela, Pepe Vegara, sammen med byrådene for byutvikling, helse og kyst, Matías Ruiz, Irene Celdrán og Manuel Mestre.

ØKONOMISKE EFFEKTER OG ARBEIDSPLASSER

Sykehusprosjektet forventes å gi betydelige økonomiske fordeler for Orihuela Costa. Ifølge kommunale tjenestemenn vil den nye fasiliteten skape omtrent 300 direkte arbeidsplasser og mer enn 1 000 indirekte arbeidsplasser. Dette er i tråd med Ribera Saluds bredere ekspansjonsstrategi, som inkluderer å administrere fire sykehus og 40 klinikker i Alicante og Murcia, inkludert én i Vega Bajas Ciudad Quesada.

TAKLE OFFENTLIGE HELSEUTFORDRINGER

Orihuela Costa har lenge vært avhengig av offentlige helsetjenester, med Torrevieja-sykehuset som hovedreferansepunkt. Imidlertid har regionens voksende befolkning, som øker om sommeren og inkluderer et stadig større antall fastboende—mange av dem utenlandske pensjonister—lagt økt press på de eksisterende helseressursene. Det private sykehuset har som mål å lette dette presset ved å tilby flere helsealternativer for både innbyggere og besøkende.

UTVIDELSE OG INITIATIVER FOR OFFENTLIG HELSE

Kunngjøringen av det private sykehuset overskygger ikke pågående innsats for å etablere et andre offentlig helsecenter i Orihuela Costa. Ordfører Vegara jobber aktivt for å få Generalitat til å godkjenne en offentlig helseinstitusjon på kommunal grunn i La Ciñuelica.

Selv om den regionale regjeringen ennå ikke har nådd enighet, vurderer bystyret å finansiere prosjektet uavhengig. I mellomtiden er planene om å utvide Aguamarina helsesenter fortsatt usikre, ettersom egnetheten av det foreslåtte kommunale området nå er under vurdering.

ET SKRITT MOT EVOLUSJON I HELSEVESENET

Beslutningen om å bygge et privat sykehus i Lomas de Cabo Roig reflekterer Orihuela Costas forpliktelse til å utvikle helseveseninfrastrukturen som svar på demografisk vekst. Etter hvert som Ribera Salud-prosjektet skrider frem, venter samfunnet spent på ytterligere detaljer, og er overbevist om at dette initiativet vil forbedre både regionens helsekapasiteter og økonomiske vitalitet.

