Orihuela Costa est sur le point d’accueillir un hôpital privé de pointe à Lomas de Cabo Roig, une décision qui a été officiellement confirmée jeudi par le maire Pepe Vegara. Cette annonce intervient plus d’un an après que des informations ont fait surface sur l’intérêt de Ribera Salud pour la création d’un grand établissement de santé dans la région.

Les discussions entre l’entreprise et la mairie d’Orihuela ont abouti à un projet d’appel d’offres pour une concession publique, l’hôpital étant construit par l’entreprise offrant les conditions financières les plus avantageuses.

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

Le site désigné, connu sous le nom de parcelle EQ-1, s’étend sur environ 33 000 mètres carrés. Il est situé à Lomas de Cabo Roig, bordé par la rue Cabo Turiñán à l’ouest et l’autoroute AP-7 à l’est. Selon le conseiller à l’urbanisme Matías Ruiz, la classification urbaine du site est déjà compatible avec une utilisation dans le domaine de la santé, ce qui garantit une transition plus douce vers la construction. La grande surface permet un grand nombre de places de stationnement et d’installations supplémentaires, ce qui en fait un emplacement idéal pour le projet.

CHANGEMENT DE PRIORITÉS POUR LE TERRAIN EQ-1

Le terrain EQ-1 a fait l’objet de plusieurs propositions dans le passé. En octobre 2022, le conseil municipal a annoncé son intention de créer un écoparc sur le site. Cependant, cette décision a rencontré une forte opposition de la part des résidents locaux en raison de sa proximité avec des zones résidentielles. Le conseil a finalement abandonné le projet d’écoparc, choisissant plutôt de réaffecter le terrain à des installations publiques plus vastes. Bien que les discussions initiales n’aient jamais mentionné un hôpital, le pivot vers les infrastructures de santé a été accueilli positivement par l’administration.

LES DÉTAILS DU PROJET NE SONT PAS ENCORE DIVULGUÉS

Les détails clés du projet restent secrets. Le maire Vegara et le conseiller Ruiz n’ont pas divulgué la période de concession, le montant minimum des frais que l’entreprise sélectionnée doit payer ou les installations spécifiques que l’hôpital comprendra. Ces détails devraient être décrits dans la documentation de l’appel d’offres lorsqu’elle sera publiée sur la plateforme officielle de passation de marchés.

Malgré l’absence d’informations publiques, le maire Vegara a confirmé que le projet d’hôpital nécessiterait un investissement supérieur à 10 millions d’euros. La proposition de Ribera Salud serait complète et compétitive, et l’entreprise se montre prudente quant à la divulgation d’informations qui pourraient avoir un impact sur sa position lors du processus d’appel d’offres.

IMPACT ÉCONOMIQUE ET SUR L’EMPLOI

Le projet d’hôpital devrait générer des avantages économiques importants pour Orihuela Costa. Selon les responsables municipaux, le nouvel établissement créera environ 300 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects. Cela s’inscrit dans la stratégie d’expansion plus large de Ribera Salud, qui comprend la gestion de quatre hôpitaux et de 40 cliniques à Alicante et Murcie, dont une à Ciudad Quesada à Vega Baja.

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE SANTÉ PUBLIQUE

Orihuela Costa s’appuie depuis longtemps sur les services de santé publique, l’hôpital de Torrevieja servant de principal point de référence. Cependant, la croissance démographique de la région, qui gonfle pendant l’été et comprend un nombre croissant de résidents permanents, dont beaucoup sont des retraités étrangers, a exercé une pression croissante sur les ressources de santé existantes. L’hôpital privé vise à soulager cette pression en offrant des options de soins de santé supplémentaires aux résidents et aux visiteurs.

EXPANSION ET INITIATIVES DE SANTÉ PUBLIQUE

L’annonce de l’hôpital privé ne fait pas oublier les efforts en cours pour établir un deuxième centre de santé public à Orihuela Costa. Le maire Vegara fait activement pression sur la Generalitat pour qu’elle approuve un établissement de santé public sur un terrain municipal à La Ciñuelica.

Bien que le gouvernement régional n’ait pas encore donné son accord, le conseil municipal envisage de financer le projet de manière indépendante. En attendant, les plans d’agrandissement du centre de santé d’Aguamarina restent incertains, car l’adéquation du terrain municipal proposé est actuellement à l’étude.

UN PAS VERS L’ÉVOLUTION DES SOINS DE SANTÉ

La décision de construire un hôpital privé à Lomas de Cabo Roig reflète l’engagement d’Orihuela Costa à faire évoluer les infrastructures de santé en réponse à sa croissance démographique. À mesure que le projet Ribera Salud progresse, la communauté attend avec impatience de plus amples détails, convaincue que cette initiative renforcera à la fois les capacités de santé de la région et sa vitalité économique.

