La province d’Alicante a clôturé 2024 avec une solide performance touristique, mettant en avant sa résilience et une croissance constante tout au long de l’année. Tant les zones côtières que celles de l’intérieur ont connu une forte demande, culminant avec des taux d’occupation élevés qui soulignent l’attrait de la région.

Taux d’Occupation Solides en Fin d’Année

Pour la veille du Nouvel An, la Costa Blanca a enregistré des taux d’occupation dépassant les 80%, une légère baisse par rapport à l’année précédente lorsque les fêtes tombaient un lundi. Malgré cela, le résultat a été un succès retentissant pour les hôtels et entreprises locales. Les hébergements de l’intérieur ont particulièrement bien performé, atteignant un taux d’occupation de 74%, soit 9 points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale.

Mayte García, Secrétaire Générale de l’association hôtelière Hosbec, a souligné la stabilité du tourisme côtier, avec des taux d’occupation moyens autour de 80% dans de nombreuses destinations. Elle a attribué ce succès à la fidélité des visiteurs récurrents et aux améliorations continues des services et offres des établissements locaux.

Le Tourisme Côtier et de l’Intérieur Prospèrent

Tandis que les zones côtières ont continué à attirer un grand nombre de visiteurs, les régions intérieures ont également terminé l’année sur une note positive. Selon Turisme Comunitat Valenciana, les hébergements de l’intérieur ont rapporté une forte demande, soutenue par des critiques favorables des organisations locales et des experts en tourisme. À travers la Communauté Valencienne, les réservations côtières sont restées stables à un taux d’occupation de 75%, tandis que les zones intérieures ont enregistré une légère baisse d’un point de pourcentage. La ville de Valence a atteint un solide taux d’occupation de 64% durant la période des fêtes.

Un Témoignage de Qualité et de Durabilité

Marián Cano, Conseillère régionale à l’Innovation, à l’Industrie, au Commerce et au Tourisme, a exprimé sa gratitude pour l’engagement du secteur touristique en 2024. Elle a souligné comment l’accent mis par la région sur des produits touristiques durables, de haute qualité et diversifiés a renforcé sa réputation en tant que destination de premier choix pour les voyageurs nationaux et internationaux.

Des Étapes Historiques dans le Tourisme

La Communauté Valencienne a célébré une année record en 2024, accueillant plus de 10 millions de visiteurs internationaux entre janvier et octobre, soit une augmentation de 16,3% par rapport à 2023. Ces touristes ont dépensé plus de 13 milliards d’euros, marquant une croissance remarquable de 23,1% des revenus par rapport à l’année précédente.

Croissance à l’Aéroport Alicante-Elche Miguel Hernández

L’Aéroport Alicante-Elche Miguel Hernández a joué un rôle clé dans le succès touristique de la région. Il a connu une forte croissance du nombre de passagers en 2024, consolidant sa position en tant qu’un des aéroports à la croissance la plus rapide en Espagne. De plus, son rôle croissant en tant que hub de fret souligne son importance dans l’infrastructure touristique de la région, renforçant ainsi l’attractivité d’Alicante en tant que destination touristique florissante.

Regard vers l’Avenir

Les réalisations de 2024 soulignent la position d’Alicante en tant que puissance touristique, soutenue par une offre diversifiée et un engagement envers la durabilité. Alors que la région continue de capitaliser sur cet élan, 2025 promet encore de plus grandes opportunités de croissance et d’innovation dans le secteur du tourisme.

