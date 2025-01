This post is also available in: English Español Français Deutsch polski Svenska

Orihuela Costa staat op het punt om een state-of-the-art privéziekenhuis te verwelkomen in Lomas de Cabo Roig, een stap die op donderdag officieel werd bevestigd door burgemeester Pepe Vegara. Deze aankondiging komt meer dan een jaar nadat er berichten opdoken over de interesse van Ribera Salud om een grote zorginstelling in de regio te vestigen.

Besprekingen tussen het bedrijf en de gemeente Orihuela hebben geresulteerd in plannen voor een openbare aanbesteding, waarbij het ziekenhuis wordt gebouwd door het bedrijf dat de meest voordelige financiële voorwaarden biedt.

STRATEGISCHE LOCATIE

De aangewezen locatie, bekend als het EQ-1 perceel, beslaat ongeveer 33.000 vierkante meter. Het is gelegen in Lomas de Cabo Roig, begrensd door de Calle Cabo Turiñán in het westen en de snelweg AP-7 in het oosten. Volgens de wethouder van Stedenbouw, Matías Ruiz, is de stadsindeling van het perceel al compatibel met zorggebruik, wat zorgt voor een soepelere overgang naar de bouw. Het grote terrein biedt veel parkeermogelijkheden en extra faciliteiten, waardoor het een ideale locatie is voor het project.

VERSCHUIVENDE PRIORITEITEN VOOR HET EQ-1 PERCEEL

Het EQ-1 perceel is in het verleden het onderwerp geweest van meerdere voorstellen. In oktober 2022 kondigde de gemeenteraad plannen aan om een ecopark op de locatie te vestigen. Dit besluit stuitte echter op veel tegenstand van de lokale bewoners vanwege de nabijheid van woonwijken. De gemeenteraad besloot uiteindelijk het ecoparkproject te verlaten en koos ervoor het land opnieuw in te zetten voor grotere openbare faciliteiten. Hoewel de eerste besprekingen nooit een ziekenhuis noemden, werd de verschuiving naar zorginfrastructuur positief ontvangen door de gemeenteraad.

PROJECTDETAILS NOG NIET BEEKEND GEMAAKT

Belangrijke specificaties over het project blijven geheim. Burgemeester Vegara en wethouder Ruiz hebben de concessieperiode, het minimale bedrag dat het geselecteerde bedrijf moet betalen, en de specifieke faciliteiten die het ziekenhuis zal bevatten niet bekendgemaakt. Deze details worden naar verwachting uiteengezet in de aanbestedingsdocumenten wanneer deze worden gepubliceerd op het officiële aanbestedingsplatform.

Ondanks het gebrek aan gepubliceerde informatie, bevestigde burgemeester Vegara dat het voorgestelde ziekenhuis een investering van meer dan € 10 miljoen zal vereisen. Het voorstel van Ribera Salud wordt naar verluidt grondig en concurrerend genoemd, waarbij het bedrijf voorzichtig is met het vrijgeven van informatie die van invloed zou kunnen zijn op zijn positie tijdens het biedingsproces.

De burgemeester van Orihuela, Pepe Vegara, vergezeld door de wethouders van Stedenbouw, Gezondheid en Kust, Matías Ruiz, Irene Celdrán en Manuel Mestre.

ECONOMISCHE EN WERKGELEGENHEIDSEFFECTEN

Het ziekenhuisproject zal naar verwachting aanzienlijke economische voordelen opleveren voor Orihuela Costa. Volgens gemeentelijke functionarissen zal de nieuwe faciliteit ongeveer 300 directe banen creëren en meer dan 1.000 indirecte banen. Dit is in lijn met de bredere uitbreidingsstrategie van Ribera Salud, die onder meer vier ziekenhuizen en 40 klinieken in Alicante en Murcia beheert, waaronder een in Vega Baja’s Ciudad Quesada.

PUBLIC HEALTH CHALLENGES AANPAKKEN

Orihuela Costa is al lange tijd afhankelijk van openbare gezondheidszorgdiensten, waarbij het Torrevieja Ziekenhuis als het belangrijkste referentiepunt fungeert. De groeiende bevolking van de regio, die in de zomer toeneemt en steeds meer permanente bewoners heeft—waarvan velen gepensioneerde buitenlanders—heeft steeds meer druk gelegd op de bestaande gezondheidszorgbronnen. Het privéziekenhuis is bedoeld om deze druk te verlichten door extra zorgopties te bieden voor zowel bewoners als bezoekers.

EXPANSIE EN INITIATIEVEN VOOR OPENBARE GEZONDHEID

De aankondiging van het privéziekenhuis doet geen afbreuk aan de lopende inspanningen om een tweede openbaar gezondheidscentrum in Orihuela Costa op te richten. Burgemeester Vegara voert actief lobbywerk om de Generalitat goedkeuring te laten geven voor een openbare zorginstelling op gemeentelijke grond in La Ciñuelica.

Hoewel de regionale regering nog geen akkoord heeft bereikt, overweegt de gemeenteraad het project zelfstandig te financieren. Ondertussen blijven de plannen om het Aguamarina gezondheidscentrum uit te breiden onzeker, aangezien de geschiktheid van het voorgestelde gemeentelijke terrein momenteel wordt herzien.

EEN STAP NAAR ZORG EVOLUTIE

De beslissing om een privéziekenhuis te bouwen in Lomas de Cabo Roig weerspiegelt de toewijding van Orihuela Costa aan het ontwikkelen van zorginfrastructuur in reactie op de demografische groei. Naarmate het Ribera Salud-project vordert, wacht de gemeenschap vol spanning op verdere details, in de overtuiging dat dit initiatief zowel de zorgcapaciteiten van de regio als de economische vitaliteit zal verbeteren.

This post is also available in: English Español Français Deutsch polski Svenska