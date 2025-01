Engelsk Spansk Nederlandsk Fransk Tysk Polsk Swedish

Real Madrid gjorde et bemerkelsesverdig comeback for å beseire Valencia 2-1 på Mestalla, og steg til toppen av LaLiga. Til tross for at han ble redusert til ti mann etter Vinícius Júniors røde kort i det 79. minutt, sikret sene mål fra Luka Modrić og Jude Bellingham seieren.

Kampen, som ble omlagt på grunn av tidligere værforstyrrelser, begynte med høy intensitet. I det 27. minutt tok Valencia ledelsen da Hugo Duro utnyttet en retur etter at Thibaut Courtois reddet Javi Guerras innledende skudd. Real Madrid søkte en utligning, med bemerkelsesverdige forsøk fra Aurélien Tchouaméni og Federico Valverde, men ble nektet av Valencias målvakt, Stole Dimitrievski.

Tidlig i andre omgang fikk Kylian Mbappé straffe, men Bellinghams innsats traff stolpen. Mbappé fikk senere et mål underkjent for offside. Situasjonen forverret seg for Real Madrid da Vinícius Júnior ble utvist etter en krangel med Dimitrievski.

Uavskrekket utlignet Real Madrid i det 85. minutt. Bellingham sørget for en presis pasning til Modrić, som avsluttet rolig. På stoppetid grep Bellingham en forsvarsfeil av Hugo Guillamón for å score det avgjørende målet, og sikret en dramatisk seier for gjestene.

Denne seieren driver Real Madrid til toppen av ligaen, og viser deres motstandskraft og besluttsomhet under utfordrende omstendigheter.

Engelsk Spansk Nederlandsk Fransk Tysk Polsk Swedish