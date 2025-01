Engelsk Spansk Nederlandsk Fransk Tysk Polsk Swedish

Seks år etter forsvinningen til den 23 år gamle Henry Alejandro Jiménez på nyttårsaften i 2019, har håpet blitt tent på nytt for familien og vennene hans.

Den 1. januar, da de samlet seg på Plaza de la Constitución i Torrevieja, bar deres årlige krav om rettferdighet med seg en fornyet følelse av optimisme. Instruksjonsretten nr. 3 i Orihuela har gjenåpnet saken, som hadde vært arkivert i tre år på grunn av mangel på bevis.

Foran demonstrasjonen stod Henrys mor, Gina Marín, som uttrykte takknemlighet til dommeren for å ha gjenåpnet etterforskningen og besvart hennes advokats forespørsler. Marín har konsekvent utpekt Henrys islandske romkamerat som hovedmistenkt i sønnens forsvinning. De to delte en bolig i Las Mimosas, men var angivelig i ferd med å flytte fra hverandre, med Henry som planla å flytte tilbake for å bo med moren og broren.

Hendelsene som førte til forsvinningen

På kvelden da Henry forsvant, oppstod en konfrontasjon mellom ham og romkameraten, noe som ble bekreftet av vitner og videoopptak. Vitner rapporterte at Henry forlot huset etter krangelen, men ikke før han hadde fått slag mot hodet fra romkameraten, som Marín beskrev som lydene av «fyrverkeri.» Hva som skjedde etter at Henry forlot leiligheten, forblir et mysterium.

Den islandske mannen, som fortsatt bor i Orihuela Costa, ble innkalt til å vitne i retten i desember i fjor, men møtte ikke opp. Ifølge Marín forbereder dommeren å utstede en arrestordre. «Dessverre vet vi ikke hvor han er,» uttalte hun, og understreket hvor viktig etterforskningen er.

Nye spor og gjenopptatt etterforskning

Saken ble gjenåpnet etter at nye bevis dukket opp, noe Marín håper vil identifisere personen som er ansvarlig for sønnens forsvinning. Selv om familien holder detaljer om etterforskningen diskrete, har de bekreftet at myndighetene undersøker huset hvor Henry bodde på nytt.

I de tidlige stadiene av etterforskningen ble den islandske romkameraten og andre som var til stede på nyttårsfesten avhørt av politiet. Marín hevder at disse personene koordinerte forklaringene sine på forhånd via mobiltelefoner for å presentere en samlet versjon av hendelsene.

Frustrasjon over myndighetene

De siste seks årene har Henrys familie åpent kritisert Guardia Civil for det de oppfatter som utilstrekkelige innsats for å løse saken. Denne frustrasjonen forsterkes av den tragiske ironien i Henrys ambisjon om å bli med i Guardia Civil.

Samtidig som han balanserte videregående skole ved Orihuela Costa Institute med arbeid i morens frisørsalong, drømte han om å jobbe innen rettshåndhevelse – et mål han aldri fikk muligheten til å oppnå.

Samfunnsstøtte og ubesvarte spørsmål

Gjenåpningen av saken har igjen vekket solidaritet i samfunnet i Orihuela Costa, som støttet Henrys familie etter hans forsvinning. Likevel gjenstår ubesvarte spørsmål: Hva skjedde etter at Henry forlot hjemmet sitt? Hvilken rolle spilte romkameraten og andre på festen i nattens hendelser?

Bare tiden, og muligens vitnesbyrdet fra den islandske mannen, kan gi svarene. For nå holder familien og samfunnet fast ved håpet om at rettferdighet endelig vil bli oppnådd, og at sannheten om Henry Alejandro Jiménez’ forsvinning endelig vil bli fastslått.

