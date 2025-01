Engelsk Spansk Nederlandsk Fransk Tysk Polsk Swedish

Helsedepartementet har startet en teknisk evaluering for å vurdere egnetheten til en tomt foreslått av Orihuela kommunestyre for et andre helsehus på Orihuela-Costa. Denne kunngjøringen, gjort av rådmann for kulturarv Matías Ruiz, kommer etter spørsmål fra PSOE-talskvinne Carolina Gracia angående statusen til tomten som ble tilbudt under hennes periode som ordfører for å utvide det eksisterende helsehuset Aguamarina.

Ruiz forsikret at det ikke er noen juridiske hindringer for overføring av tomten til departementet. Den nåværende PP-Vox-administrasjonen anser imidlertid et nytt helsehus på et mer sentralt og tilgjengelig sted som å foretrekke.

Til dette formålet har en tomt på 12 000 kvadratmeter i sektor H-1 Villarrosa, La Ciñuelica, blitt foreslått for Generalitat Valenciana. Ordfører Pepe Vegara bekreftet at de fleste nødvendige dokumenter er sendt til departementet, med ytterligere detaljer, inkludert en tomtegrense, under behandling. “Jeg er overbevist om at saken vil bli løst før våren 2025,” uttalte Vegara.

Forslaget om et nytt helsehus representerer et skifte fra den forrige administrasjonens plan om å utvide Aguamarina-anlegget. Denne avgjørelsen har fått kritikk fra kystbeboere som understreker det akutte behovet for bedre helsetjenester på grunn av overbelastning og underbemanning ved Aguamarina, spesielt under sommerens tilstrømning av brukere.

Generalitat hadde tidligere motsatt seg å bygge et andre helsehus, med henvisning til utilstrekkelig antall helseforsikringskort registrert på kysten. Kommunestyret har imidlertid nå forpliktet seg til å sikre at prosjektet fortsetter, og har til og med lovet å finansiere byggingen selv dersom Generalitat ikke gjør det.

Vegara bekreftet kommunens vilje til å forhandle om tilbakebetalingsmekanismer for de påløpte kostnadene og understreket viktigheten av å levere helsetjenester til samfunnet.

“Hvis Generalitat ikke kan gjøre det, vil vi gjøre det,” uttalte Vegara. “Det som er viktig er at dette helsehuset bygges, og at tjenesten når folket.” Han fremhevet også departementets forpliktelse til å utstyre anlegget når det først er bygget, slik at det kan tas i bruk.

Dette initiativet representerer et betydelig skritt i å møte de langvarige helseutfordringene på Orihuela-kysten, hvor den lokale regjeringen prioriterer tilgjengelighet, forbedret infrastruktur og bedre støtte for regionens voksende befolkning.

