Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds

Het Ministerie van Volksgezondheid is begonnen met een technische evaluatie om de geschiktheid te bepalen van een perceel dat is voorgesteld door de gemeenteraad van Orihuela voor een tweede gezondheidscentrum aan de kust van Orihuela. Deze aankondiging, gedaan door wethouder Erfgoed Matías Ruiz, volgt op vragen van PSOE-woordvoerder Carolina Gracia over de status van het land dat tijdens haar ambtstermijn als burgemeester werd aangeboden voor uitbreiding van het bestaande gezondheidscentrum Aguamarina.

Ruiz verzekerde dat er geen juridische obstakels zijn die de overdracht van het land aan het Ministerie belemmeren. De huidige PP-Vox-administratie beschouwt echter een nieuw gezondheidscentrum op een meer centrale en toegankelijke locatie als de voorkeur.

Met dit doel is een perceel van 12.000 vierkante meter in Sector H-1 Villarrosa, La Ciñuelica, voorgesteld aan de Generalitat Valenciana. Burgemeester Pepe Vegara bevestigde dat het grootste deel van de benodigde documentatie naar het Ministerie is gestuurd, met aanvullende details, waaronder een landafbakening, in behandeling. “Ik ben ervan overtuigd dat de zaak vóór het voorjaar van 2025 zal worden opgelost,” verklaarde Vegara.

Het voorstel voor een nieuw gezondheidscentrum weerspiegelt een verschuiving van het plan van de vorige administratie om de faciliteit van Aguamarina uit te breiden. Dit besluit heeft kritiek gekregen van kustbewoners die de dringende behoefte aan verbeterde gezondheidszorg benadrukken vanwege overbezetting en onderbezetting bij Aguamarina, vooral tijdens de zomermaanden wanneer het aantal gebruikers toeneemt.

De Generalitat had eerder geweigerd een tweede centrum te bouwen, met als reden dat er onvoldoende geregistreerde gezondheidskaarten aan de kust zijn. De gemeenteraad heeft zich echter nu gecommitteerd om ervoor te zorgen dat het project doorgaat, en heeft zelfs beloofd de bouw zelf te financieren als de Generalitat dat niet doet.

Vegara bevestigde de bereidheid van de Raad om onderhandelingsmechanismen voor terugbetaling van de gemaakte kosten te bespreken en benadrukte het belang van het leveren van gezondheidsdiensten aan de gemeenschap.

“Als de Generalitat het niet kan doen, doen wij het,” verklaarde Vegara. “Wat belangrijk is, is dat dit gezondheidscentrum wordt gebouwd en dat de dienst de mensen bereikt.” Hij benadrukte ook de toewijding van het Ministerie om de faciliteit van apparatuur te voorzien zodra deze is gebouwd, zodat deze operationeel is.

Dit initiatief vertegenwoordigt een belangrijke stap in het aanpakken van de lang bestaande gezondheidszorguitdagingen aan de kust van Orihuela, waarbij de lokale overheid prioriteit geeft aan toegankelijkheid, verbeterde infrastructuur en betere ondersteuning voor de groeiende bevolking in de regio.

Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds