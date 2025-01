Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds

Zes jaar na de verdwijning van de 23-jarige Henry Alejandro Jiménez op oudejaarsavond 2019 is de hoop voor zijn familie en vrienden opnieuw aangewakkerd.

Op 1 januari, terwijl ze zich verzamelden op Plaza de la Constitución in Torrevieja, droeg hun jaarlijkse oproep voor gerechtigheid een hernieuwd gevoel van optimisme. De Rechtbank van Onderzoek nr. 3 van Orihuela heeft de zaak heropend, die drie jaar lang was gesloten vanwege een gebrek aan bewijs.

Aan het hoofd van de demonstratie stond Henry’s moeder, Gina Marín, die haar dankbaarheid uitte aan de rechter voor het heropenen van het onderzoek en het ingaan op de verzoeken van haar advocaat. Marín heeft consequent gewezen op Henry’s IJslandse huisgenoot als de belangrijkste verdachte in de verdwijning van haar zoon. De twee deelden een huis in de woonwijk Las Mimosas, maar stonden naar verluidt op het punt uit elkaar te gaan, waarbij Henry van plan was terug te keren om bij zijn moeder en broer te wonen.

Gebeurtenissen die leidden tot de verdwijning

Op de avond van Henry’s verdwijning vond er een confrontatie plaats tussen hem en zijn huisgenoot, een feit dat werd bevestigd door getuigen en videobeelden. Getuigen meldden dat Henry het huis verliet na de ruzie, maar niet voordat hij klappen op het hoofd had gekregen van zijn huisgenoot, beschreven door Marín als klinkend “als vuurwerk.” Wat er gebeurde nadat Henry de flat verliet, blijft een mysterie.

De IJslandse man, die in Orihuela Costa is blijven wonen, werd afgelopen december opgeroepen om in de rechtbank te getuigen, maar verscheen niet. Volgens Marín is de rechter van plan een arrestatiebevel uit te vaardigen. “Helaas weten we echter niet waar hij is,” verklaarde ze, waarmee ze de urgentie van het onderzoek benadrukte.

Nieuwe aanwijzingen en hernieuwd onderzoek

De zaak werd heropend na het opduiken van nieuw bewijs, waarvan Marín hoopt dat het de verantwoordelijke voor de verdwijning van haar zoon zal identificeren. Hoewel de familie terughoudend blijft over details van het onderzoek, hebben ze bevestigd dat de autoriteiten het huis waar Henry woonde opnieuw onderzoeken.

In de vroege dagen van het onderzoek werden de IJslandse huisgenoot en anderen die aanwezig waren bij de oudejaarsavondbijeenkomst ondervraagd door de politie. Marín beweert dat deze personen hun verklaringen vooraf via mobiele telefoons op elkaar hebben afgestemd om een eensgezind verhaal te presenteren.

Frustratie met autoriteiten

In de afgelopen zes jaar heeft Henry’s familie openlijk kritiek geuit op de Guardia Civil vanwege wat zij zien als onvoldoende inspanningen om de zaak op te lossen. Deze frustratie wordt versterkt door het tragische contrast met Henry’s ambities om bij de Guardia Civil te gaan werken.

Terwijl hij zijn middelbare schoolstudies aan het Orihuela Costa Instituut combineerde met werk in de kapsalon van zijn moeder, droomde hij ervan om in de wetshandhaving te dienen—een doel dat hij nooit heeft kunnen bereiken.

Gemeenschapssteun en onbeantwoorde vragen

De heropening van de zaak heeft de solidariteit binnen de gemeenschap van Orihuela Costa opnieuw aangewakkerd, die zich na Henry’s verdwijning rond zijn familie schaarde. Toch blijven er onbeantwoorde vragen: Wat gebeurde er nadat Henry zijn huis verliet? Welke rol speelden zijn huisgenoot en anderen op het feest in de gebeurtenissen van die nacht?

Alleen de tijd, en mogelijk de getuigenis van de IJslandse man, kan de antwoorden bieden. Voor nu houden de familie en gemeenschap vast aan de hoop dat gerechtigheid eindelijk zal worden geschied en dat de waarheid over de verdwijning van Henry Alejandro Jiménez uiteindelijk zal worden vastgesteld.

Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds