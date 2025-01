Englisch Spanisch Niederländisch Französisch Norwegisch (Buchsprache) Polnisch Schwedisch

Die Dreikönigsparade wird Torrevieja am 5. Januar 2025 mit Festlichkeiten in Torrevieja und La Mata in ihren Bann ziehen.

Auftritte königlicher Pagen und Postboten

Von jetzt bis zum 4. Januar werden die königlichen Pagen und Postboten von 16:30 bis 19:30 Uhr auf der Plaza de la Constitución in der Nähe der Kirche der Unbefleckten Empfängnis stationiert sein. Sie werden Briefe der Kinder einsammeln. In La Mata sind sie am 4. Januar zwischen 17:00 und 19:00 Uhr auf der Plaza de Encarnación Puchol erhältlich.

Hauptveranstaltung: Prozession von Torrevieja

Die Heiligen Drei Könige werden um 17:30 Uhr mit dem Boot beim Real Club Náutico de Torrevieja ankommen und von Bürgermeister Eduardo Dolón und dem Stadtrat für Fiestas Rosario Martínez begrüßt. Die große Parade beginnt an der Promenade Vista Alegre und führt weiter durch die Calle Clemente Gosálvez, die Calle Ramón Gallud und die Calle Caballero de Rodas und endet an der Kirche der Unbefleckten Empfängnis.

An der Prozession nehmen fast 400 Personen teil, darunter drei Königswagen, der Star of Illusion-Wagen, illuminierte Star-Tänzer und thematische Gruppen wie Römer, Hebräer und das Gefolge von König Herodes. Drei Bands begleiten die Könige Melchior, Kaspar und Balthasar. König Melchior wird in der Kirche eine Rede halten, in der die Anbetung des Jesuskindes stattfinden wird.

In der Calle Ramón Gallud, in der Nähe der Calle María Parodi, wird ein Bereich für Personen mit eingeschränkter Mobilität ausgewiesen.

La Mata-Prozession

In La Mata beginnt die Dreikönigsparade um 18:30 Uhr auf der Avenida de los Europeos, verläuft entlang der Calle Mayor und endet in der Nähe der Pfarrkirche Virgen del Rosario. Der Umzug umfasst zwei Festwagen und festliche Darbietungen.

Diese jährliche Veranstaltung verspricht magische Momente für Familien und eine spektakuläre Zurschaustellung von Tradition und Gemeinschaftsgeist.

Englisch Spanisch Niederländisch Französisch Norwegisch (Buchsprache) Polnisch Schwedisch