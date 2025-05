Les manifestations marquent le retour du président Mazón à Orihuela

Anglais Espagnol Néerlandais Allemand Norvégien Bokmål Polonais Suédois

Carlos Mazón, président de la Generalitat Valenciana, a dû faire face à une nouvelle vague de protestations lors de sa visite à Orihuela cette semaine, témoignant du mécontentement croissant face à la gestion par son administration de la catastrophe de DANA (pluies torrentielles). À son arrivée à l’école Santo Domingo pour assister à la cérémonie de remise des IIIe Prix de l’Eau, il a été accueilli par un groupe de manifestants portant des banderoles réclamant justice et sa démission.

Si les membres de son propre parti et les irrigants locaux l’ont accueilli par des applaudissements, le contraste entre le soutien et l’indignation du public était saisissant. Ce n’est pas la première fois que Mazón est confronté à des manifestations à Orihuela. En février, une vive manifestation a éclaté suite à la transformation controversée de l’IES El Palmeral en centre de formation professionnelle, décision qui entraînera la suppression de l’enseignement secondaire et du baccalauréat. Cette manifestation a été ponctuée de cris, de confusion et même d’affrontements physiques entre manifestants.

La tension est devenue telle que la police a dû escorter Mazón et le maire d’Orihuela, Pepe Vegara, hors des lieux. Les accusations ont ensuite fusé, le Parti populaire accusant des « marionnettes » de gauche d’avoir orchestré les troubles, tandis que le milieu éducatif protestataire se disait victime d’intimidations et d’agressions de la part des partisans du PP.

Malgré les tentatives de contrôle du discours, Mazón continue de faire face à des manifestations à presque chacune de ses apparitions à Vega Baja, reflétant la frustration persistante des habitants face aux efforts de reconstruction post-DANA, aux réformes scolaires et au manque perçu de transparence. Cette réaction croissante se transforme en un clivage politique plus profond, les partis d’opposition exigeant des comptes et déposant des motions de désapprobation au conseil municipal d’Orihuela.

