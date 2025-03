Petycja o Centrum Kultury w Orihuela Costa

angielski hiszpański holenderski francuski niemiecki norweski bokmål szwedzki

Roman Jimenez, prezes PIOC, członek rady dzielnicy X i mieszkaniec Orihuela Costa, zwiększa świadomość na temat petycji, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu plenarnym Rady Miejskiej Orihuela 27 marca.

ROSNĄCA POPULACJA ORIHUELA COSTA

Orihuela Costa, położona 35 km od Orihuela, jest nie tylko oddalona geograficznie, ale także pod względem jakości usług publicznych. Z ponad 1 000 nowymi mieszkańcami rocznie populacja przekroczyła już 29 000 i przewiduje się, że do 2027 roku przerośnie Orihuela Centrum. W ciągu 15 lat Orihuela Costa może liczyć 75 000 mieszkańców, co sprawi, że liczba ludności tam będzie większa niż w reszcie Orihuela. Mimo tego szybkiego wzrostu wciąż brakuje podstawowych obiektów kulturalnych i edukacyjnych.

PILNY BRAK USŁUG PUBLICZNYCH

Orihuela Costa brakuje niezbędnych usług publicznych, w tym:

Biblioteka

Centrum kulturalne

Hala wystawowa

Audytorium

Szkoła muzyczna i taneczna

Szkoła językowa

Centrum dzienne

SEPE (biuro zatrudnienia)

W międzyczasie wprowadzana jest nowa „szkoła kontenerowa” — niewystarczające rozwiązanie, które uwypukla brak odpowiedniej infrastruktury.

APEL O NATYCHMIASTOWĄ DZIAŁALNOŚĆ

Jeśli mieszkańcy Orihuela Costa płacą te same podatki co ci w Orihuela Centrum, ale otrzymują gorsze usługi, to naturalne, że będą dążyć do niezależności. Bez odpowiednich inwestycji, za 15 lat separacja od Orihuela może stać się rzeczywistością.

Potrzeba centrum kulturalnego jest pilna — nie tylko dla dzieci i studentów potrzebujących przestrzeni do nauki, ale także dla dorosłych szukających zasobów społecznych i edukacyjnych.

PETYCJA Z WIĘCEJ NIŻ 3 500 PODPISAMI

Petycja na Change.org zebrała już ponad 3 500 podpisów, domagając się natychmiastowej budowy centrum kulturalnego. Mieszkańcy Orihuela Costa zasługują na to, aby być dumni ze swojego miasta, a nie czuć się jak obywatele drugiej kategorii.

Ratusz musi teraz podjąć działania.

Do maja 2027 roku mieszkańcy Orihuela Costa zabiorą głos.

Podpisz petycję tutaj.

