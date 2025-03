Petitie voor een cultureel centrum in Orihuela Costa

Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds

Roman Jimenez, president van PIOC, lid van de gemeenteraad van district X en inwoner van Orihuela Costa, maakt zich sterk voor een petitie die op 27 maart tijdens de plenaire vergadering van de gemeenteraad van Orihuela zal worden gepresenteerd.

DE GROEIENDE BEVOLKING VAN ORIHUELA COSTA

Orihuela Costa, gelegen op 35 km van Orihuela, is niet alleen geografisch veraf, maar ook in de kwaliteit van de openbare diensten. Met meer dan 1.000 nieuwe inwoners per jaar is de bevolking inmiddels de 29.000 gepasseerd en wordt verwacht dat het Orihuela Centrum tegen 2027 zal overtreffen. Over 15 jaar zou Orihuela Costa 75.000 inwoners kunnen bereiken, wat het aantal in de rest van Orihuela zou overtreffen. Ondanks deze snelle groei blijven basis culturele en educatieve faciliteiten niet aanwezig.

ERNSTIG TEKORT AAN OPENBARE DIENSTEN

Orihuela Costa heeft essentiële openbare diensten niet, waaronder:

Een bibliotheek

Een cultureel centrum

Een tentoonstellingsruimte

Een auditorium

Een muziek- en dansschool

Een taalschool

Een dagcentrum

Een SEPE (werkgelegenheidskantoor)

Ondertussen wordt een nieuwe “container school” geïntroduceerd—een onvoldoende oplossing die het gebrek aan de juiste infrastructuur benadrukt.

EEN OPROEP TOT DIRECTE ACTIE

Als de inwoners van Orihuela Costa dezelfde belastingen betalen als die in Orihuela Centrum, maar ondermaatse diensten ontvangen, is het niet meer dan logisch dat zij onafhankelijkheid zoeken. Zonder de juiste investering zou afscheiding van Orihuela over 15 jaar werkelijkheid kunnen worden.

De vraag naar een cultureel centrum is urgent—niet alleen voor kinderen en studenten die behoefte hebben aan een studieplek, maar ook voor volwassenen die op zoek zijn naar gemeenschaps- en educatieve middelen.

EEN PETITIE MET MEER DAN 3.500 HANDTEKENINGEN

Een petitie op Change.org heeft al meer dan 3.500 handtekeningen verzameld, waarin de onmiddellijke bouw van een cultureel centrum wordt geëist. De inwoners van Orihuela Costa verdienen het om trots te zijn op hun stad en niet als tweede-klasburgers te worden behandeld.

Het gemeentehuis moet nu actie ondernemen.

In mei 2027 zullen de mensen van Orihuela Costa hun stem laten horen.

Onderteken de petitie hier.

