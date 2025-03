Donderdag 3 april, MABS-fondsenwervingsloterij in Jacarilla

Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds

De BUTTERFLIES Cafeteria in Jacarilla organiseert het evenement om geld in te zamelen voor de kankerpatiëntenondersteuningsstichting MABS.

Ter erkenning van het geweldige werk van zorg en ondersteuning voor kankerpatiënten en hun families, heeft de Butterflies cafeteria in Jacarilla besloten om hun tweede inzamelingsactie te organiseren op donderdag 3de april van 10.00 tot 14.00 uur.

Er zal een loterij zijn met verschillende prijzen, waaronder de heerlijke lekkernijen van Butterflies. Iedereen is welkom om mee te doen en het plezier en de goede wil te ervaren.

Een persbericht van MABS verklaarde: “Wanneer we het meeste hulp nodig hebben, zijn er enkele verborgen engelen die aan onze zijde staan, en dat is echt hoe we ons voelen over de vrijwilligers die voor de MABS vereniging werken.”

Velen van hen reizen aanzienlijke afstanden om warmte, compassie en basiszorg te bieden aan kankerpatiënten in de regio Vega Baja en daarbuiten.”

Gelddonaties kunnen ook worden gebracht naar de Butterflies cafeteria, Avda de la Paz van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

