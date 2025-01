Gdy rok dobiega końca, nadszedł czas na ocenę wyników pracy samorządu miejskiego Orihuela, kierowanego przez koalicję Partii Ludowej (PP) i VOX, po półtora roku urzędowania.

Chociaż nastąpiły pewne pozytywne zmiany, takie jak zatwierdzenie budżetów na 2024 r. w czerwcu i przydzielenie ponad 41 mln euro na inwestycje, w tym 12 mln euro specjalnie dla Orihuela Costa, osiągnięcia te zostały przyćmione przez uporczywe niedociągnięcia i niepowodzenia w zarządzaniu.

WYKONANIE BUDŻETU I WYZWANIA INWESTYCYJNE

Pomimo posiadania ponad 100 mln euro funduszy miejskich, w tym 41 mln euro z pożyczki bankowej, niepowodzenie rządu w realizacji zaplanowanych inwestycji, szczególnie w Orihuela Costa, sprawiło, że podstawowe usługi i infrastruktura pilnie wymagają poprawy. Ten paradoks — duże zasoby, ale minimalne działania — sprawił, że mieszkańcy są sfrustrowani, a region jest niedostatecznie obsługiwany.

Patrząc w przyszłość, jeśli budżet na rok 2025 nie zostanie zatwierdzony na czas, budżet na rok 2024 zostanie automatycznie przedłużony 1 stycznia 2025 r., zgodnie z wymogami prawnymi. Jednak niewydane środki przydzielone w 2024 r. nie mogą zostać wykorzystane do czasu rozliczenia rachunków za rok, co musi nastąpić przed 1 marca 2025 r. Dopiero wtedy pozostałe środki mogą zostać przydzielone na nowe projekty za pośrednictwem nadwyżek gotówkowych. Nawet jeśli budżet na rok 2025 zostanie zatwierdzony wcześniej, mało prawdopodobne jest, aby zaczął działać przed kwietniem, co oznacza, że ​​znaczące inwestycje mogą zostać opóźnione do drugiej połowy roku.

OGRANICZONY POSTĘP W ROZWOJU WYBRZEŻA

Orihuela Costa pozostaje jaskrawym przykładem nieefektywności zarządzania. Struktura lokalnej rady nie dostosowała się do wyjątkowych potrzeb obszaru przybrzeżnego, przez co mieszkańcy czują się coraz bardziej odłączeni od samorządu miejskiego. Obiecane biura techniczne ds. urbanistyki, infrastruktury, czyszczenia ulic, RSU i innych niezbędnych usług pozostają niezrealizowane, co utrudnia wysiłki na rzecz zbliżenia lokalnej administracji do mieszkańców wybrzeża.

Radny ds. wybrzeża i plaż, pan Mestre, spotkał się z krytyką za swoje zarządzanie, które jest postrzegane jako niewystarczające i nadmiernie polegające na wymówkach, a nie na wykonalnych rozwiązaniach. Brak postępów w zaspokajaniu pilnych potrzeb wybrzeża jeszcze bardziej podkopał zaufanie społeczeństwa do zdolności rządu do wprowadzania znaczących zmian.

PERSPEKTYWY NA ROK 2025

Pierwsza połowa 2025 r. prawdopodobnie będzie odzwierciedlać stagnację obserwowaną w tym roku, z ograniczonymi inwestycjami wykraczającymi poza odosobnione projekty, takie jak nowe pojemniki na odpady, oczekiwane przed latem i drobne naprawy barierek promenady. To powolne tempo podkreśla pilną potrzebę bardziej zdecydowanych działań i strategicznego planowania w celu rozwiązania długotrwałych problemów regionu.

REKOMENDACJE I KOŃCOWE UWAGI

Aby wspierać skuteczniejszą administrację, kluczowe jest, aby władze miejskie:

Nadały priorytet realizacji długo odkładanych inwestycji, szczególnie w Orihuela Costa.

Zrestrukturyzowały radę wybrzeża, aby lepiej dostosować ją do potrzeb mieszkańców i sprawnie świadczyć niezbędne usługi.

Zachęcamy mieszkańców do dzielenia się ocenami konkretnych obszarów rządowych i angażowania się w konstruktywny dialog, aby pomóc w kierowaniu przyszłymi inicjatywami.

Na koniec składamy najlepsze życzenia zespołowi miejskiemu i potwierdzamy naszą gotowość do współpracy w roku 2025 w celu osiągnięcia celów, które pozostają niezrealizowane. Miejmy nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie postęp, rozliczalność i namacalne ulepszenia dla wszystkich obywateli Orihuela.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Unidos por la Costa

Przyspieszyły zatwierdzenie i wdrożenie budżetu na rok 2025.