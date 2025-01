English Español

À mesure que l’année touche à sa fin, il est temps d’évaluer la performance du gouvernement municipal d’Orihuela, dirigé par la coalition du Parti Populaire (PP) et de VOX, un an et demi après leur prise de fonction.

Bien qu’il y ait eu quelques développements positifs, comme l’approbation du budget 2024 en juin et l’allocation de plus de 41 millions d’euros pour les investissements, dont 12 millions spécifiquement pour Orihuela Costa, ces réussites ont été éclipsées par des lacunes persistantes et des échecs de gestion.

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ET DÉFIS D’INVESTISSEMENT

Bien qu’il dispose de plus de 100 millions d’euros de fonds municipaux, dont 41 millions provenant d’un prêt bancaire, l’incapacité du gouvernement à exécuter les investissements prévus, en particulier à Orihuela Costa, a laissé les services de base et les infrastructures dans un état urgent de besoin de réaménagement. Cette paradoxale situation—des ressources abondantes mais des actions minimales—a frustré les résidents et laissé la région sous-desservie.

En regardant vers l’avenir, si le budget 2025 n’est pas approuvé à temps, le budget 2024 sera automatiquement prorogé au 1er janvier 2025, conformément aux exigences légales. Cependant, les fonds non dépensés affectés en 2024 ne pourront pas être utilisés tant que les comptes de l’année ne seront pas réglés, ce qui doit se produire avant le 1er mars 2025. Ce n’est qu’alors que les fonds restants pourront être alloués à de nouveaux projets par le biais des excédents de caisse. Même si le budget 2025 est approuvé plus tôt, il est peu probable qu’il soit opérationnel avant avril, ce qui signifie que les investissements importants pourraient être retardés jusqu’à la seconde moitié de l’année.

PROGRÈS LIMITÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT CÔTIER

Orihuela Costa reste un exemple flagrant d’inefficacité de gouvernance. La structure du conseil municipal n’a pas réussi à s’adapter aux besoins uniques de la zone côtière, laissant les résidents de plus en plus déconnectés du gouvernement municipal. Les bureaux techniques promis pour l’Urbanisme, les Infrastructures, le Nettoyage des rues, le RSU et d’autres services essentiels sont toujours non réalisés, entravant les efforts pour rapprocher l’administration locale des citoyens côtiers.

Le Conseiller des Côtes et Plages, M. Mestre, a fait l’objet de critiques pour sa gestion, jugée inadéquate et trop dépendante d’excuses plutôt que de solutions concrètes. Le manque de progrès dans la résolution des besoins urgents de la côte a encore érodé la confiance du public dans la capacité du gouvernement à apporter des changements significatifs.

PERSPECTIVES POUR 2025

La première moitié de 2025 risque de refléter le stagnation observée cette année, avec des investissements limités à des projets isolés tels que de nouveaux conteneurs de déchets attendus avant l’été et des réparations mineures des rampes du front de mer. Ce rythme lent souligne l’urgence d’une action plus décisive et d’une planification stratégique pour aborder les problèmes de longue date de la région.

RECOMMANDATIONS ET RÉFLEXIONS FINALES

Pour favoriser une administration plus efficace, il est crucial que le gouvernement municipal :

Accélère l’approbation et l’exécution du budget 2025.

Priorise l’exécution des investissements longuement retardés, en particulier à Orihuela Costa.

Restructure le conseil côtier pour mieux répondre aux besoins des résidents et fournir efficacement les services essentiels.

Nous encourageons les résidents à partager leurs évaluations des domaines spécifiques du gouvernement et à s’engager dans un dialogue constructif pour aider à orienter les initiatives futures.

Enfin, nous adressons nos meilleurs vœux à l’équipe municipale et réaffirmons notre volonté de collaborer en 2025 pour atteindre les objectifs qui restent à accomplir. Espérons que l’année à venir apportera des progrès, de la responsabilité et des améliorations tangibles pour tous les citoyens d’Orihuela.

English Español