Orihuela bystyre har som mål å generere €7,7 millioner i 2025 fra konstruksjons-, installasjons- og arbeidsskatten (ICIO), en betydelig økning fra €2,8 millioner som ble samlet inn i 2024.

2024-prognosen hadde anslått €8,8 millioner i inntekter, men i november var det faktiske tallet betydelig lavere.

For å bygge bro over dette gapet planlegger PP-Vox-regjeringen å auksjonere tre kommunale tomter på Orihuela Costa, noe som muliggjør bygging av 248 nye boliger og genererer €790 624 i tilleggsinntekter.

De tre plottene inkluderer:

R-4 av PAU 20-La Ciñuelica: 65 boliger, forventet å gi €138 735,38.

R-11 i La Cuerda: 89 boliger, anslått inntekt på €246 329,43.

AUR-38 av PAU 21-Peña del Águila: 94 boliger, som bidrar med €405 559,19.

Denne auksjonen ble tidligere vurdert i budsjettet for 2024, men ble ikke implementert på grunn av usikkerhet rundt markedsforhold og auksjonsresultater. Ordfører og rådmann for økonomisk regime, Pepe Vegara, la vekt på forsiktighet ved å estimere inntekter, og understreket behovet for forsvarlig økonomisk planlegging.

2025 ICIO-inntektsprognosen er basert på tre nøkkelfaktorer:

Revidert beregningsmodul: En ny modul på €797 per kvadratmeter vil bli tatt i bruk, en økning på 59 % fra dagens €500,36 per kvadratmeter.

Ekstraordinære inntekter fra auksjoner: Salget av kommunale tomter forventes å øke inntektene.

Forbedret innkrevingssystem: Justeringer gjort i 2024 av ICIOs forhåndsoppgjørssystem forventes å øke effektiviteten og redusere betalingsforsinkelser.

I motsetning til 2024 har bystyret ekskludert inntektsprognoser for prosjekter under Generalitats jurisdiksjon som forblir uinitierte. Disse prosjektene inkluderer de første hjemmene i Cala Mosca, utvidelsen av domstolene, transformasjonen av palasset til Marquis of Rafal til Casa del Agua y del Limón, et andre helsesenter for Orihuela Costa, og rehabilitering av det gamle asylet som en bolig for Oriol-senteret.

Underskuddet i 2024 kom fra altfor optimistiske prognoser. ICIO-inntektene for det året forventes å nå bare 2,89 millioner euro, langt under gjennomsnittet på 4,77 millioner euro for 2022-2024.

Med en mer forsiktig og målrettet tilnærming håper byrådet i Orihuela å ikke bare gjenvinne tapte inntekter, men også posisjonere seg for bærekraftig vekst i 2025, ved å utnytte auksjoner og forbedret skattepolitikk for å møte sine økonomiske utfordringer.

