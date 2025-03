Alicante Guardia Civil aresztuje parę stojącą za brutalnym napadem i podpaleniem samochodu

angielski hiszpański holenderski francuski niemiecki norweski bokmål szwedzki

Guardia Civil z regionu Murcji przeprowadziła operację o nazwie „Esfumados” w miejscowości Fortuna, mającą na celu wyjaśnienie brutalnej kradzieży, która miała miejsce w górzystym rejonie gminy.

Operacja doprowadziła do zatrzymania dwóch niebezpiecznych przestępców, którzy są podejrzewani o popełnienie przestępstw rabunku z użyciem przemocy i groźbami, napaści, podpalenia i oszustwa.

Śledztwo rozpoczęło się, gdy Guardia Civil została powiadomiona o palącym się samochodzie znalezionym w odległej okolicy Fortuny. Po ugaszeniu płomieni przez strażaków ustalono, że pożar został zaprószony celowo.

Podczas śledztwa, Guardia Civil w Fortunie otrzymała zgłoszenie od mieszkańca Alicante, który twierdził, że padł ofiarą brutalnej kradzieży.

Napastnicy pozostawili go w górskim rejonie i uciekli jego pojazdem, który później został znaleziony spalony w Fortunie.

Śledztwo ujawniło chronologię wydarzeń. Ofiara była w ośrodku wypoczynkowym w Alicante, kiedy rozmawiała z dwoma mężczyznami i zgodziła się podwieźć ich do ich domów.

Uzyskali dostęp do jego bankowości internetowej za pomocą jego odcisku palca.

Po przybyciu do gminy Fortuna sprawcy skierowali go do odległego górskiego rejonu, gdzie brutalnie go pobili, ukradli 700 euro i telefon komórkowy.

Podczas gdy ofiara była zdezorientowana, wykorzystali jej odcisk palca, by odblokować aplikację bankowości internetowej i dokonali kilku przelewów.

Ranne ofiara poszła do miasta i poprosiła o pomoc. Została następnie przewieziona do szpitala Morales Meseguer w Murcji, gdzie została hospitalizowana na noc.

Śledczy z Guardia Civil zebrali nagrania z kamer bezpieczeństwa w ośrodku wypoczynkowym w Alicante i zidentyfikowali dwóch mężczyzn, którzy odpowiadają fizycznemu opisowi podejrzanych.

Na podstawie tych wskazówek oraz innych zebranych dowodów ustalono tożsamość napastników. Byli to dwaj mieszkańcy Fortuny, którzy zostali uznani za zaginionych.

Po prawie dwóch miesiącach śledztwa operacja „Esfumados” zakończyła się zatrzymaniem dwóch mężczyzn, w wieku 24 i 33 lat, którzy zostali oskarżeni przez Guardia Civil o przestępstwa rabunku z użyciem przemocy i groźbami, napaści, podpalenia i oszustwa.

