Torrevieja PSOE dient motie in om ziekenhuislaboratoriumpersoneel te herstellen

Het Hof van Justitie van Valencia (TSJ) heeft het collectief ontslag (ERE) van het laboratoriumpersoneel van het ziekenhuis van Torrevieja nietig verklaard. Tegen deze uitspraak is echter door de Juridische Dienst van de Generalitat beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof.

In reactie hierop heeft de Partij van de Socialistische Partij (PSOE) een motie ingediend bij de gemeenteraad van Torrevieja, waarin deze wordt opgeroepen om er bij het Departement van Volksgezondheid van Valencia op aan te dringen de uitspraak van de TSJ onverwijld na te leven.

PSOE-woordvoerder Bárbara Soler bekritiseerde minister van Volksgezondheid Marciano Gómez omdat hij eerder had gezegd dat als hij in functie was geweest tijdens de overgang van het ziekenhuis van particulier naar publiek beheer, hij de werknemers had behouden (gesubrogeerd) — nu Ze beweerde dat juridische obstakels hem daarvan weerhielden. Ze betoogde dat Gómez nu een rechterlijke uitspraak in zijn voordeel heeft en dat hij daarop moet reageren in plaats van in beroep te gaan.

In januari 2025 oordeelde de TSJ dat het ontslag van 35 laboratoriummedewerkers onrechtmatig was en beval hun herplaatsing. Ondanks deze duidelijke juridische uitspraak ging de juridische afdeling van de Generalitat toch in beroep bij het Hooggerechtshof – in tegenspraak met wat Gómez de werknemers zou hebben verteld (dat er geen beroep tegen de uitspraak zou worden aangetekend als deze in hun voordeel zou uitvallen).

Soler benadrukte dat deze werknemers jarenlange ervaring hebben en de systemen van het ziekenhuis door en door kennen. Hun afwezigheid – met name zolang belangrijke functies voor laboranten vacant blijven – heeft een directe impact op de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis. Het wachten op de uitspraak van het Hooggerechtshof, wat jaren kan duren, verergert dit probleem alleen maar.

De motie van de PSOE roept op tot steun van alle partijen, waaronder de regerende Volkspartij (PP), om de werknemers te steunen en aan te dringen op onmiddellijke herplaatsing. De PP heeft echter een motie ingediend om het voorstel van de PSOE volledig te verwerpen.

