Alicante Guardia Civil pakt duo op achter gewelddadige overval en autobrand

Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds

De Guardia Civil van de regio Murcia heeft een operatie genaamd ‘Esfumados’ uitgevoerd in Fortuna, gericht op het verduidelijken van een gewelddadige overval die plaatsvond in een bergachtig gebied van de gemeente.

De operatie heeft geleid tot de arrestatie van twee gevaarlijke criminelen, die verantwoordelijk worden gehouden voor de misdrijven van overval met geweld en intimidatie, mishandeling, brandstichting en fraude.

Het onderzoek begon toen de Guardia Civil werd gewaarschuwd over een brandende auto die in een afgelegen gebied van Fortuna werd gevonden. Nadat brandweerlieden de vlammen hadden gedoofd, werd vastgesteld dat de brand opzettelijk was aangestoken.

Terwijl dit incident werd onderzocht, ontving de Guardia Civil in Fortuna een melding van een inwoner van Alicante die beweerde het slachtoffer te zijn geworden van een gewelddadige overval.

De aanvallers lieten hem achter in een berggebied en ontsnapten met zijn voertuig, dat later in Fortuna verbrand werd gevonden.

Het onderzoek onthulde de tijdlijn van de gebeurtenissen. Het slachtoffer was in een recreatiecentrum in Alicante geweest toen hij met twee mannen sprak en ermee instemde hen naar hun huizen te brengen.

Ze kregen toegang tot zijn online bankieren via zijn vingerafdruk.

Eenmaal in de gemeente Fortuna, leidde de dader het slachtoffer naar een afgelegen berggebied, waar ze hem gewelddadig in elkaar sloegen, 700 euro en een mobiele telefoon stalen.

Terwijl het slachtoffer gedesoriënteerd was, gebruikten ze zijn vingerafdruk om zijn online bankieren-app te ontgrendelen en verrichtten verschillende overboekingen.

Het slachtoffer, gewond, liep naar de stad en vroeg om hulp. Hij werd vervolgens naar het Morales Meseguer ziekenhuis in Murcia gebracht, waar hij die nacht werd opgenomen.

Onderzoekers van de Guardia Civil verzamelden beelden van beveiligingscamera’s in het recreatiecentrum in Alicante en identificeerden twee individuen die overeenkwamen met de fysieke beschrijving van de verdachten.

Op basis van deze aanwijzingen en ander verzameld bewijs werden de identiteiten van de aanvallers vastgesteld. Het waren twee inwoners van Fortuna, die als vermist werden opgegeven.

Na bijna twee maanden van onderzoek culmineerde de operatie ‘Esfumados’ in de arrestatie van twee mannen, van 24 en 33 jaar, die door de Guardia Civil worden beschuldigd van de misdrijven van overval met geweld en intimidatie, mishandeling, brandstichting en fraude.

Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds