Agroturia viert Familiedag met werknemers en hun families

Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds

Agroturia, een bedrijf dat zich specialiseert in dierfokkerij en integratie van vee en onderdeel is van de Vall Companys Group, hield zijn Family Day in Massalfassar (Valencia) met meer dan 250 aanwezigen.

Het evenement markeerde de opening van de nieuwe kantoren van het bedrijf en was bedoeld om de relaties tussen medewerkers te versterken, terwijl ook hun rol in de plattelandsontwikkeling werd benadrukt.

De dag omvatte een rondleiding door de nieuwe kantoren, een proeverij van Iberische ham, en een Agro Chef-workshop voor kinderen, waar ze hamburgers en spiesjes maakten. De deelnemers bekeken ook een bedrijfsfilm en een emotioneel eerbetoon aan de professionals van Agroturia.

Alfredo Castells, Algemeen Directeur van Agrocesa en Agroturia, verwelkomde de gasten en benadrukte het belang van eenheid binnen het bedrijf, terwijl hij ook Internationale Vrouwendag vierde.

Het evenement werd voortgezet met een gevarieerd buffet en afgesloten met het cadeau van een picknickmand met lokale producten.

Als onderdeel van zijn betrokkenheid bij de gemeenschap, gaf Agroturia prioriteit aan het inhuren van lokale leveranciers, vooral diegenen die getroffen waren door de DANA-storm, ter ondersteuning van regionale bedrijven en ter bevordering van duurzaamheid.

Met meer dan 30 jaar ervaring blijft Agroturia zich inzetten voor plattelandsontwikkeling en duurzame landbouw.

De Vall Companys Group, een toonaangevend Spaans agrovoedingsbedrijf, zorgt voor volledige traceerbaarheid in de gehele toeleveringsketen en biedt werk aan meer dan 12.000 mensen, met een jaarlijkse omzet van 4 miljard euro.

Engels Spaans Frans Duits Noors Bokmål Pools Zweeds