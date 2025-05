Torrevieja PSOE sender inn forslag om å gjeninnsette sykehuslaboratoriepersonalet

Engelsk Spansk Nederlandsk Fransk Tysk Polsk Swedish

Valencias høyesterett (TSJ) opphevet den kollektive oppsigelsen (ERE) av laboratoriepersonalet ved Torrevieja sykehus. Denne kjennelsen har imidlertid blitt anket av Generalitats juridiske avdeling til Høyesterett.

Som svar har Sosialistpartiet (PSOE) sendt inn et forslag til Torrevieja bystyre, der de oppfordrer dem til å presse Valencias helsedepartement til å etterkomme TSJs kjennelse uten ytterligere forsinkelser.

PSOE-talsperson Bárbara Soler kritiserte helseminister Marciano Gómez for tidligere å ha sagt at hvis han hadde vært i embetet under sykehusets overgang fra privat til offentlig drift, ville han ha beholdt (inngått) arbeiderne – og hevder nå at juridiske hindringer hindrer ham i å gjøre det. Hun argumenterte for at Gómez nå *har en rettsavgjørelse i sin favør* og burde handle på den i stedet for å anke.

I januar 2025 avgjorde TSJ at oppsigelsen av 35 laboratoriefagfolk var *ulovlig* og beordret at de skulle gjeninnsettes. Til tross for denne klare juridiske avgjørelsen anket *Generalitats juridiske avdeling* likevel dommen til Høyesterett – i strid med det Gómez angivelig fortalte arbeiderne (at avgjørelsen ikke ville bli anket hvis den var i deres favør).

Soler understreket at disse arbeiderne har mange års erfaring og kjenner sykehusets systemer ut og inn. Deres fravær – spesielt mens viktige laboratorieteknikerstillinger fortsatt er ledige – påvirker direkte *kvaliteten på helsetjenesten* ved sykehuset. Å vente på Høyesteretts kjennelse, som kan ta år, forverrer bare dette problemet.

PSOEs forslag krever støtte fra alle partier, inkludert fra det regjerende Folkepartiet (PP), for å støtte arbeiderne og oppfordre til umiddelbar gjeninnsettelse. PP har imidlertid fremmet et forslag om å avvise PSOEs forslag fullstendig.

Engelsk Spansk Nederlandsk Fransk Tysk Polsk Swedish