To tenåringer involvert i Chloes mord: Etterforskning avslører koordinert angrep

Sivilvakten gjenoppretter slettede meldinger som kobler begge til åstedet

Drapet på 15 år gamle Chloe i fjor i Orihuela Costa fortsetter å utvikle seg, ettersom en sak som involverer to tenåringsmistenkte, hennes ekskjæreste og en annen mindreårig, begge er anklaget for å ha deltatt i det brutale drapet.

Denne torsdagen tilsto Chloes ekskjæreste sin involvering under en tre timer lang fremmøte for ungdomsadvokatembetet. I mellomtiden skal den andre mistenkte vitne på fredag.

Selv om ekskjæresten i utgangspunktet forsøkte å bagatellisere sin rolle, har etterforskerne samlet overveldende bevis som knytter begge mistenkte til forbrytelsen. Blant de viktigste bevisene er gjenopprettede meldinger utvekslet mellom de to tenåringene natten drapet fant sted, der de snakket åpent om hva som hadde skjedd.

Et felles angrep: Bevis peker på delt ansvar

Chloe ble myrdet 24. november 2024, dagen før den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Ifølge etterforskningen holdt en av de mistenkte henne mens den andre skar over halsen hennes i en smal smug mellom Calle Mercury og Venus. Til tross for skadene klarte Chloe å flykte til brorens hus i nærheten, hvor hun kollapset og ble kjørt til Torrevieja sykehus. Hun døde kort tid etter ankomst.

Først ble bare Chloes ekskjæreste arrestert. En stund senere avslørte imidlertid etterforskningen at en **andre tenåring** var til stede på åstedet. Denne andre mistenkte, også 17 år gammel, ble arrestert i mars. Hans involvering ble tydelig etter at ekskjæresten, under press fra økende bevis, impliserte ham direkte.

Minnestunden i La Florida for Chloe ble holdt av 500 mennesker

Digitale fotavtrykk avslører Sannhet

Etterforskerne fant slettede meldinger fra begge mistenktes telefoner, noe som plasserte dem på åstedet og avslørte deres forsøk på å dekke over forbrytelsen. Tenåringene brukte en meldingsfunksjon som sletter tekstmeldinger etter lesing, men garde borgerlige myndigheter klarte å hente samtalene. Meldingene viser dem diskutere Chloes tilstand etter angrepet og uttrykke bekymring for at hun kanskje har overlevd.

Geolokasjonsdata bekrefter videre at begge var i smuget på tidspunktet for forbrytelsen.

Motstridende historier mellom de to mistenkte

Mens Chloes ekskjæreste innrømmet involvering under vitneforklaringen sin, fortsatte han å skyve mye av skylden over på den andre mistenkte, og hevdet at han hadde blitt tvunget og at motivet var knyttet til en påstått narkotikagjeld, en teori offerets familie har avvist bestemt.

Den andre tenåringen har så langt bare svart på spørsmål fra sin forsvarsadvokat. Han har innrømmet å være til stede, men nekter for å ha deltatt i drapet. Hans formelle oppmøte for aktor på fredag ​​kan markere et vendepunkt i saken, ettersom myndighetene prøver å avklare hans eksakte rolle.

En forbrytelse basert på kjønnsvold, ikke narkotika

Chloes familie og juridiske team har avvist enhver påstand om at dødsfallet hennes var knyttet til narkotika. De hevder bestemt at drapet var et tilfelle av kjønnsbasert vold, begått av en tidligere partner som ikke kunne akseptere slutten på forholdet.

Juan Carlos Fuentes, advokaten som representerer Chloes familie, sa: «Dette handler ikke om narkotika eller gjenger. Dette var en hevnaksjon fra en ung mann som ikke taklet avvisning.»

Begge mistenkte har forsøkt å avlede ansvaret og skylde på hverandre, men myndighetene fortsetter å samle overbevisende bevis som impliserer begge tenåringene i planleggingen og gjennomføringen av angrepet.

Flere anklager om overgrep kan dukke opp

Meldinger funnet på ekskjærestens telefon peker også på mulige tidligere episoder med mishandling. Etterforskerne kan utvide sakens omfang til å omfatte tidligere tilfeller av mishandling, i påvente av ytterligere vitneutsagn fra personer nær Chloe.

