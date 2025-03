Begjæring om et kultursenter i Orihuela Costa

Engelsk Spansk Nederlandsk Fransk Tysk Polsk Swedish

Roman Jimenez, president for PIOC, medlem av bystyret for Distrikt X, og innbygger i Orihuela Costa, øker bevisstheten om en petisjon som vil bli presentert på plenarmøtet i Orihuela bystyre den 27. mars.

DEN VOKSENDE BEFOLKNINGEN I ORIHUELA COSTA

Orihuela Costa, som ligger 35 km fra Orihuela, er ikke bare geografisk fjern, men også når det gjelder kvaliteten på offentlige tjenester. Med mer enn 1 000 nye innbyggere per år har befolkningen nå passert 29 000, og forventes å overgå Orihuela sentrum innen 2027. Om 15 år kan Orihuela Costa nå 75 000 innbyggere, og dermed overgå resten av Orihuela. Til tross for denne raske veksten, er grunnleggende kulturelle og utdanningsfasiliteter fremdeles ikke til stede.

STERKT MANGEL PÅ OFFENTLIGE TJENESTER

Orihuela Costa mangler essensielle offentlige tjenester, inkludert:

Et bibliotek

Et kulturhus

En utstillingshall

Et auditorium

En musikk- og danseskole

En språkskole

Et dagsenter

Et SEPE (arbeidskontor)

Imidlertid blir en ny «container-skole» introdusert—en utilstrekkelig løsning som fremhever mangelen på skikkelig infrastruktur.

EN OPPSIGELSE FOR UMIDDELBAR HANDLING

Hvis innbyggerne i Orihuela Costa betaler de samme skattene som de i Orihuela sentrum, men mottar underpar tjenester, er det helt naturlig at de søker uavhengighet. Uten riktig investering kan separasjon fra Orihuela bli en realitet om 15 år.

Kravet om et kulturhus er presserende—ikke bare for barn og studenter som trenger et studieområde, men også for voksne som søker fellesskaps- og utdanningsressurser.

EN PETISJON MED MER ENN 3 500 UNDERSKRIFTER

En petisjon på Change.org har allerede samlet mer enn 3 500 underskrifter som krever umiddelbar bygging av et kulturhus. Innbyggerne i Orihuela Costa fortjener å være stolte av byen sin og ikke bli behandlet som andreklasses borgere.

Rådhuset må handle nå.

Innen mai 2027 vil innbyggerne i Orihuela Costa gjøre stemmen sin hørt.

Signer petisjonen her.

