Alicante Guardia Civil Nabs-par bak voldelig ran og bilbrann

Guardia Civil i Murcia-regionen har gjennomført en operasjon kalt «Esfumados» i Fortuna, med mål om å avklare et voldelig ran som fant sted i et fjellområde i kommunen.

Operasjonen har ført til pågripelsen av to farlige kriminelle, som antas å være ansvarlige for forbrytelsene ran med vold og trusler, overgrep, brannstiftelse og svindel.

Etterforskningen startet da Guardia Civil ble varslet om en brennende bil funnet i et avsidesliggende område i Fortuna. Etter at brannmennene slokket flammene, ble det fastslått at brannen var påsatt med vilje.

Mens de undersøkte denne hendelsen, mottok Guardia Civil i Fortuna en rapport fra en innbygger fra Alicante som hevdet å ha blitt offer for et voldelig ran.

Angriperne forlot ham i et fjellområde og rømte i kjøretøyet hans, som senere ble funnet brent i Fortuna.

Etterforskningen avslørte tidslinjen for hendelsene. Offeret hadde vært på et fritidssted i Alicante da han snakket med to menn og ble enige om å kjøre dem til hjemmene deres.

De fikk tilgang til hans nettbank ved å bruke fingeravtrykket hans.

Da de var i Fortuna, ledet gjerningspersonene ham til et avsidesliggende fjellområde, hvor de voldsomt slo ham, stjal 700 euro og en mobiltelefon.

Mens offeret var desorientert, brukte de fingeravtrykket hans til å låse opp nettbank-appen hans og gjorde flere overføringer.

Offeret, som var skadet, gikk til byen og ba om hjelp. Han ble deretter tatt med til Morales Meseguer sykehus i Murcia, hvor han ble innlagt over natten.

Etterforskere fra Guardia Civil samlet opptak fra sikkerhetskameraer på fritidsstedet i Alicante og identifiserte to personer som samsvarte med den fysiske beskrivelsen av mistenkte.

Basert på disse ledetrådene og andre bevis som ble samlet, ble identitetene til angriperne fastslått. De var to innbyggere i Fortuna, som angivelig var savnet.

Etter nesten to måneders etterforskning kulminerte operasjonen «Esfumados» i pågripelsen av to menn, på 24 og 33 år, som er anklaget av Guardia Civil for forbrytelsene ran med vold og trusler, overgrep, brannstiftelse og svindel.

