Pétition pour un centre culturel à Orihuela Costa

Roman Jimenez, président de PIOC, membre du conseil de district pour le district X, et résident d’Orihuela Costa, sensibilise à une pétition qui sera présentée lors de la réunion plénière de la mairie d’Orihuela le 27 mars.

LA POPULATION CROISSANTE D’ORIHUELA COSTA

Orihuela Costa, située à 35 km d’Orihuela, est non seulement éloignée géographiquement, mais aussi en termes de qualité des services publics. Avec plus de 1 000 nouveaux résidents chaque année, la population a maintenant dépassé les 29 000 et devrait surpasser celle du centre d’Orihuela d’ici 2027. Dans 15 ans, Orihuela Costa pourrait atteindre 75 000 habitants, dépassant ainsi le reste d’Orihuela. Malgré cette croissance rapide, les installations culturelles et éducatives de base restent inexistantes.

MANQUE GRAVE DE SERVICES PUBLICS

Orihuela Costa manque de services publics essentiels, notamment :

Une bibliothèque

Un centre culturel

Une salle d’exposition

Un auditorium

Une école de musique et de danse

Une école de langues

Un centre de jour

Un SEPE (bureau de l’emploi)

En attendant, une nouvelle « école conteneur » est introduite—une solution inadéquate qui met en évidence le manque d’infrastructure appropriée.

UN APPEL À UNE ACTION IMMÉDIATE

Si les habitants d’Orihuela Costa paient les mêmes impôts que ceux du centre d’Orihuela mais reçoivent des services de moindre qualité, il est normal qu’ils cherchent à être indépendants. Sans un investissement adéquat, la séparation d’Orihuela pourrait devenir une réalité dans 15 ans.

La demande d’un centre culturel est urgente—non seulement pour les enfants et les étudiants ayant besoin d’un espace d’étude, mais aussi pour les adultes à la recherche de ressources communautaires et éducatives.

UNE PETITION AVEC PLUS DE 3 500 SIGNATURES

Une pétition sur Change.org a déjà recueilli plus de 3 500 signatures, demandant la construction immédiate d’un centre culturel. Les habitants d’Orihuela Costa méritent d’être fiers de leur ville et de ne pas être traités comme des citoyens de seconde zone.

La mairie doit agir maintenant.

En mai 2027, les habitants d’Orihuela Costa feront entendre leur voix.

Signez la pétition ici.

