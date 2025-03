Agroturia célèbre la Journée de la famille avec ses employés et leurs familles

Anglais Espagnol Néerlandais Allemand Norvégien Bokmål Polonais Suédois

Agroturia, une entreprise spécialisée dans l’élevage d’animaux et l’intégration du bétail, et faisant partie du groupe Vall Companys, a organisé sa journée familiale à Massalfassar (Valence) avec plus de 250 participants.

L’événement a marqué l’inauguration des nouveaux bureaux de l’entreprise et avait pour objectif de renforcer les liens entre les employés tout en mettant en valeur leur rôle dans le développement rural.

La journée a comporté une visite guidée des nouveaux bureaux, une dégustation de jambon ibérique et un atelier Agro Chef pour les enfants, où ils ont préparé des hamburgers et des brochettes. Les participants ont également visionné une vidéo corporative et un hommage émouvant aux professionnels d’Agroturia.

Alfredo Castells, directeur général d’Agrocesa et d’Agroturia, a accueilli les invités et a souligné l’importance de l’unité au sein de l’entreprise, tout en célébrant la Journée Internationale des Femmes.

L’événement s’est poursuivi avec un buffet varié et s’est terminé par la remise d’un panier pique-nique avec des produits locaux.

Dans le cadre de son engagement envers la communauté, Agroturia a donné la priorité à l’embauche de fournisseurs locaux, en particulier ceux affectés par la tempête DANA, soutenant ainsi les entreprises locales et promouvant la durabilité.

Fort de plus de 30 ans d’expérience, Agroturia reste dédié au développement rural et à l’agriculture durable.

Le groupe Vall Companys, un leader de l’agroalimentaire espagnol, assure une traçabilité totale de sa chaîne d’approvisionnement et emploie plus de 12 000 personnes, générant un chiffre d’affaires annuel de 4 milliards d’euros.

