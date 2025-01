English Español

Un incendie s’est déclaré le jour de l’An vers 10h00 au deuxième étage d’un immeuble situé rue Miguel Ortega, dans le centre de Rojales, faisant cinq blessés en raison de l’inhalation de fumée. Parmi les blessés se trouvaient deux policiers locaux qui ont héroïquement sauvé une femme de 51 ans refusant de quitter son domicile.

Les services d’urgence, y compris un véhicule médical SAMU et deux unités de Support Vital de Base, ont réagi rapidement. Un homme de 38 ans a été transporté à l’Hôpital Universitaire de Torrevieja, tandis que la femme de 51 ans et un homme de 47 ans ont été transportés là-bas par des véhicules de support de base. Les deux agents, âgés de 33 et 30 ans, ont été traités à l’Hôpital privé Quirón de Torrevieja.

Les pompiers de la Brigade des Pompiers Provinciaux d’Alicante et les agents de la Garde Civile d’Almoradí se sont également rendus sur les lieux. Le maire Antonio Pérez a salué l’intervention des policiers, qui ont risqué leur vie et empêché un dénouement plus tragique.

L’incendie, qui a provoqué d’importantes flammes et un épais nuage de fumée, a forcé l’évacuation de l’immeuble. Les résidents et les personnes affectées ont été temporairement abrités et soignés à la Casa del Pueblo, une salle communautaire adjacente.

