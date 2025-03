Agroturia feiert Familientag mit Mitarbeitern und ihren Familien

Englisch Spanisch Niederländisch Französisch Norwegisch (Buchsprache) Polnisch Schwedisch

Agroturia, ein Unternehmen, das sich auf die Tierzucht und Integration von Vieh spezialisiert und Teil der Vall Companys Group ist, veranstaltete seinen Familientag in Massalfassar (Valencia) mit über 250 Teilnehmern.

Die Veranstaltung markierte die Eröffnung der neuen Büros des Unternehmens und hatte das Ziel, die Beziehungen unter den Mitarbeitern zu stärken und gleichzeitig ihre Rolle in der ländlichen Entwicklung hervorzuheben.

Der Tag beinhaltete eine geführte Tour durch die neuen Büros, eine Verkostung von iberischem Schinken und einen Agro-Chef-Workshop für Kinder, bei dem sie Hamburger und Spieße zubereiteten. Die Teilnehmer sahen auch ein Unternehmensvideo und ein emotionales Tribut an die Fachkräfte von Agroturia.

Alfredo Castells, Geschäftsführer von Agrocesa und Agroturia, begrüßte die Gäste und betonte die Bedeutung von Einheit im Unternehmen, während er auch den Internationalen Frauentag feierte.

Die Veranstaltung wurde mit einem vielfältigen Buffet fortgesetzt und endete mit der Übergabe eines Picknickkorbs mit lokalen Produkten.

Im Rahmen seines Engagements für die Gemeinschaft legte Agroturia besonderen Wert auf die Beschäftigung lokaler Lieferanten, insbesondere derjenigen, die von dem DANA-Sturm betroffen waren, und unterstützte regionale Unternehmen sowie die Förderung von Nachhaltigkeit.

Mit über 30 Jahren Erfahrung bleibt Agroturia dem ländlichen Entwicklungs- und nachhaltigen Landwirtschaftsmodell verpflichtet.

